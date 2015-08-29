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El País Información

Asaltaron local de cómida rápida con 60 personas

29/08/2015, 15:46
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Fue sobre la medianoche del viernes. Los ladrones se llevaron dinero de las cajas, billeteras y carteras de los clientes.

Sobre la medianoche de ayer, entre tres y cinco delincuentes armados entraron al local de Burger´s King, ubicado en Luis Alberto de Herrera y Plácido Ellauri y golpearon al encargado del local. 

Según testigos del hecho citados por Subrayado, los ladrones se llevaron dinero de la caja, billeteras, carteras y distintas posesiones de los cerca de 60 clientes que estaban allí. 

Las primeras denuncias fueron realizadas sobre las 0.10, y según Subrayado, la Policía tiene registros de las llamadas desde las 0.30. 

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