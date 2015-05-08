Asaltaron dos restaurantes esta madrugada en Pocitos y Buceo

Uno fue en un restaurante de Luis Alberto de Herrera a las 00:10 y el otro en una parrillada de Buceo a las 00:30.

Un restaurante y una parrillada fueron asaltados esta madrugada en Montevideo.

Dos ladrones se llevaron la recaudación de un restaurante en avenida Luis Alberto de Herrera y Luis Lamas (Pocitos) cuando cerraba sus puertas.

Eran las 00:10 horas, cuando un último empleado procedía a cerrar el comercio y fue sorprendido por un hombre que lo amenazó con una pistola y le exigió la recaudación, informa la Jefatura de Policía.

Con el dinero en su poder el desconocido se dio a la fuga junto a otro individuo que lo esperaba en las inmediaciones.

También esta madrugada, dos desconocidos asaltaron una parrillada ubicada en avenida Mariscal Solano López y Mahoma en el barrio Buceo, informa la Jefatura.

Próximo a las 00:30 horas, los ladrones llegaron al local de comida y

mediante amenazas con armas de fuego dominaron a clientes y

empleados, afirma la Policía. No hubo lesionados y se llevaron el efectivo de la caja registradora.

La Policía busca a los agresores que el viernes balearon a tres jóvenes en La Teja. Archivo El País.

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