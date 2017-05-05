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El País Información

Asaltaron a policía en Piedras Blancas y le robaron su arma de reglamento

04/05/2017, 21:44
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Una mujer fue abordada por dos sujetos que le pegaron un culatazo una vez que le sustrajeron el arma.

Una agente policial fue asaltada esta noche mientras caminaba por una calle del barrio Piedras Blancas, confirmaron a El País fuentes policiales.

Según los datos primarios, la mujer fue abordada por dos sujetos y luego golpeada en la cabeza con su arma de reglamento, la cual se llevaron los dos agresores.

La mujer fue trasladada de inmediato a la policlínica de Capitán Tula, donde fue atendida por médicos.

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