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El País Información

Asaltaron a Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa

22/05/2015, 18:00
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22 4 2014 foto figueredo

La empresaria fue asaltada en la tarde de este viernes frente a las Torres Náuticas en el barrio Buceo.

La empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, fue asaltada en la tarde de este viernes frente a las Torres Náuticas en el barrio Buceo.

Según informó Subrayado, un delincuente en moto le arrebató la cartera con tres chequeras y documentos varios cuando se dirigía hacia su vehículo, que estaba estacionado en 26 de marzo. 

Damiani no sufrió lesiones por el arrebato y más tarde una persona se comunicó con la Seccional 10ª de Pocitos para informar que había encontrado las pertenencias de la empresaria.

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