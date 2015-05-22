Asaltaron a Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa

La empresaria fue asaltada en la tarde de este viernes frente a las Torres Náuticas en el barrio Buceo.

La empresaria Patricia Damiani, pareja del canciller Rodolfo Nin Novoa, fue asaltada en la tarde de este viernes frente a las Torres Náuticas en el barrio Buceo.

Según informó Subrayado, un delincuente en moto le arrebató la cartera con tres chequeras y documentos varios cuando se dirigía hacia su vehículo, que estaba estacionado en 26 de marzo.

Damiani no sufrió lesiones por el arrebato y más tarde una persona se comunicó con la Seccional 10ª de Pocitos para informar que había encontrado las pertenencias de la empresaria.

robo patrullero policia

INSEGURIDAD PÚBLICA