Asaltan un comercio en pleno mediodía

Al mediodía de ayer, y ante una importante cantidad de clientes, fue asaltado un supermercado de la zona de Jardines del Hipódromo.

Eran poco más de las 13:00 horas, cuando dos delincuentes, con armas de fuego de grueso calibre y cubriendo sus rostros con cascos de motocicletas, ingresaron al supermercado de Lacio y Locarno, donde redujeron a empleados, propietarios y a unos diez clientes que se encontraban realizando compras a esa hora del día.

Mientras uno de los delincuentes mantenía amenazados a los empleados y clientes, el otro se dedicó a llevarse el dinero de las cajas registradoras del lugar.

No hubo lesionados, según informó la Policía, pero hubo que atender a uno de los clientes por una descompensación.

Según afirmaron testigos, en diálogo con los investigadores del hecho, los asaltantes se fueron en una moto, donde los esperaba un tercer integrante de la banda.

Hasta anoche, se desconocía la cantidad de dinero que se había robado del local, ya que estaba pendiente el arqueo de caja.

Se sospecha que el robo fue entregado, ya que los delincuentes sabían que ese era el horario en el cual las cajas registradoras tienen la mayor cantidad de dinero.

La Policía inició ayer un operativo para buscar a los malvivientes, aunque sin mayores resultados.

Jardines del hipódromo