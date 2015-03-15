Asaltan restaurante con 50 comensales

Seis sujetos, fuertemente armados, asaltaron ayer un restaurante tras reducir a 50 personas entre clientes y empleados.

A las 3:30 horas de la víspera, los delincuentes ingresaron a un local ubicado en el camino De La Paz Mendoza y Camino Coronel Raíz, según informó a El País la oficina de prensa de la Jefatura de Montevideo.

La propietaria del restaurante dijo a la Policía que no pudieron ver en los vehículos que utilizaron los rapiñeros para llegar e huir del local. “Irrumpieron rápidamente en el local y luego pidieron que todos los presentes se tiraran en el piso”, testificó la empresaria a los policías actuantes.

Agregó que uno de los rapiñeros llevaba un chaleco antibalas supuestamente robado a un efectivo policial o a un guardia de seguridad.

La propietaria del restaurante dijo que los seis rapiñeros no fueron violentos a la hora del asalto.

Los asaltantes se llevaron un cifra de dinero que la Policía no informó y pertenencias de los clientes del local de comidas. La Policía investiga si los rapiñeros son los mismos que asaltaron estaciones de servicio en la zona de La Paz, Canelones.



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