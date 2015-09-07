Artículos del MSP serán recurridos

El diputado nacionalista Martín Lema dijo que en la ley de Presupuesto el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos buscan a través del artículo 425 "impedir que continúe la ola de fallos en su contra que son motivados por las acciones de amparo que desde hace años vienen siendo promovidas por pacientes a los cuales les niegan medicamentos".

Sostuvo que hay problemas de constitucionalidad en los artículos del inciso y que tratará de cambiar el criterio de los mismos en el Parlamento.

Ley de presupuesto