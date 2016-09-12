Artículo por artículo, el proyecto para que los "arrepentidos" denuncien a Uber

La gremial del taxi envió un correo electrónico a los medios con el anteproyecto que el diputado Walter De León presentó al MPP.

Este lunes, El Observador informó sobre la propuesta del diputado frenteamplista Walter De León que está siendo analizada por el MPP, que pretende crear la figura del "usuario arrepentido" para denunciar a choferes de Uber.

Consiste en que una persona solicite el servicio a través de la app y en la mitad del viaje se arrepienta de utilizarlo, denunciando al conductor ante las autoridades municipales. A cambio, se compensaría al "arrepentido" con 150 UR, equivalente a unos $ 138.000 según el valor actualizado de septiembre, que se financiarán con las multas aplicadas.

Quien estaba al tanto de esta propuesta era Oscar Dourado, asesor gerente de la Gremial del Taxi, quien el pasado jueves 8 de septiembre comentó en el programa Esta Boca es Mía de Teledoce que esta figura "ya está en Inglaterra, en Francia y se usa para detectar fraudes en licitaciones".

Dourado planteó que si "aquel que usa esta aplicación defraudando al Estado y la sociedad denuncia que usó el servicio", el 50 % de la multa aplicada al conductor " va para él y la otra mitad va para la educación, que tanto precisa".

La propuesta del exintegrante de la comisión directiva de CPATU apuntaba a la movilización de los jóvenes. "Los gurises en vez de cazar pokemones van a cazar Uber. ¿Y sabés qué va a pasar? El Estado va a tener la certeza de que acá lo ilegal no tiene cabida, porque la empresa se ha burlado del Estado uruguayo, dijo que iba a esperar que le dieran permiso", explicó.

"Si entienden que es nuestro problema déjennos morir. Nadie se preocupe más por nosotros, dejen que se muera el taxi. Somos solo 20.000 familias. Pueden morir 20.000 padres de familia y sus ingresos, pero está en juego el Uruguay como nación", concluyó.

El proyecto

Esta tarde, la Gremial del taxi envió por correo electrónico a los medios el anteproyecto de ley que De León presentó al MPP, que consta de 10 artículos.

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Taxistas emboscaron a chofer de Uber. Foto: A. Colmegna

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