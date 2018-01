Arroceros cruzan a Vázquez por comentarios sobre productividad

Las demostraciones del malestar del sector agropecuario frente a su situación económica no se detienen y ayer hubo una nueva movilización —esta vez en Río Branco, Cerro Largo— al tiempo que los productores arroceros mostraron su molestia con los dichos del presidente Tabaré Vázquez respecto de la productividad del sector.



Mientras, la clase política adopta posturas diversas frente a la asamblea y movilización, que se anuncia multitudinaria, prevista para el martes que viene en Durazno.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga dijo "soy político y tengo la obligación de escuchar a la gente, integro la comisión de ganadería del Senado y quiero ser consecuente con mi postura (...) No hay ninguna manija partidaria de ninguna naturaleza. No puede haber manifestaciones buenas y manifestaciones malas. En la manifestación del 99, hasta 2002 en las manifestaciones del sector agropecuario estaban los principales dirigentes del FA e incluso uno llegó a ser presidente de la república con los años", dijo.

El colorado Pedro Bordaberry sostuvo en radio Carve que no irá el 23 porque prefiere evitar que lo acusen de "estar sacando una ventaja política (...) no voy a darle de comer a estas fieras". En el entorno de Luis Lacalle Pou sostienen que se mantendrá al margen de la asamblea agropecuaria para "no partidizar la movilización".

El Frente Amplio tiene expectativa de convocar al mayor número de personas al acto que se celebra el domingo 4 de febrero en Piriápolis por el aniversario de la coalición. Si el acto es grande es "una señal" para los productores agropecuarios de que el gobierno "no está solo", dijeron a El País fuentes oficialistas. Por eso, el Secretariado resolvió hacer un llamado a sus militantes a participar de la instancia.

En la coalición esperarán a la concentración del 23 en Duraz-no para medir qué tanto apoyo tienen los reclamos. Hay dirigentes que consideran que pasada esta fecha, el llamado movimiento de los "autoconvocados" se terminará diluyendo.

"Aclaraciones".

En una carta dirigida el presidente Tabaré Vázquez, Alfredo Lago, en representación de la Asociación Cultivadores de Arroz, le envió "algunas aclaraciones" luego de que el mandatario afirmara que el sector arrocero debe mejorar "su productividad y competitividad" ya que "gana más o gana menos de acuerdo a los precios internacionales".



En el documento se menciona que "Uruguay es reconocido internacionalmente por el alto rendimiento, la calidad y la inocuidad de su producción de arroz, alcanzando el puesto 8° como exportador neto mundial", se informa en la carta.

Además, Lago afirma que el 95% de la producción se exporta, "generando un total de US$ 505 millones en la zafra de 2016, según datos de la Comisión Sectorial del Arroz", cifra que tuvo su equivalente en 2017, indicó Lago.

Lago agrega que la afirmación del presidente realizada durante una conferencia de prensa "sorprendió enormemente a los productores" ya que "no fue planteado este tema en la reunión con las gremiales" de la que participaron la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación Nacional de Productores de Leche, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

El presidente de la Asociación además manifestó que este tipo de hechos "no colaboran para el buen relacionamiento".

Movilización.

Mientras, ayer se produjo en Río Branco, enclavado en una de las zonas arroceras más importantes del país, una movilización que, según sus organizadores, congregó 332 vehículos, 70 jinetes a caballo y ocho aviones que sobrevolaron tres veces la caravana.

Allí el presidente de la sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, el ingeniero agrónomo Martín Uría Shaw, leyó una proclama. El productor sostuvo que "el descontento no es de ahora, no es cosa de esta semana. Viene de mucho tiempo donde el productor, el transportista y el comerciante está siendo sofocado con aumentos constantes de tarifas públicas, impuestos y una deliberada e incentivada lucha de clases pasivamente observada por el gobierno. Ayer (por el miércoles) en Melo se realizó una gran movilización reflejando el sentimiento que todos tenemos y al cual nos sumamos, porque también desde Río Branco le queremos decir al gobierno. ¡Esto no da para más!", sostuvo.

Por otro lado, anoche los granjeros de Canelones celebraban una asamblea donde analizaban los pasos a seguir para que el gobierno adopte medidas paliativas que contemplen las dificultades por las que atraviesan.