Armas y drogas incautadas en allanamientos en Villa Española

Esta mañana se realizaron dos allanamientos en el barrio Villa Española, en los que fueron incautados varios kilos de drogas y varias armas.

Policías de la Zona III realizaron esta mañana dos allanamientos en Villa Española donde se vienen dando reiterados enfrentamientos entre bandas de traficantes.

En uno de los allanamientos dieron con un depósito de drogas y fueron incautados varios kilos de marihuana, cocaína y pasta base.

En el otro, fue allanado el depósito de armas de una mujer y se incautaron dos armas largas, seis armas cortas y municiones.

La jueza de séptimo turno Beatriz Larrieu es la encargada de los casos.

En las próximas horas el jefe de Policía, Mario Layera, dará una conferencia de prensa con detalles de las incautaciones.

La Policía investiga desde hace un tiempo el enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes de los barrios Villa Española y Maroñas que han generado por lo menos cuatro homicidios, balaceras, atentados a casas y vehículos incendiados.



Allanamientos en Villa Española. Foto: Barreneche

guerra entre traficantes