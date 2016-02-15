Armas de guerra y drogas: un procesado, otro al Inau

Operativo en La Unión: buscan al cabecilla de la banda.

Un hombre de 22 años fue procesado con prisión ayer y un menor de 17 años, internado en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por las armas y la droga que fueron encontradas en una vivienda del barrio La Unión el sábado.

La Policía incautó armas, chalecos y droga en una casa ubicada en las calles José Serrato y Fray Bentos en el barrio La Unión de Montevideo. Los otros dos mayores detenidos quedaron en calidad de emplazados, según fuentes judiciales.

El procesado de 22 años es el propietario de la casa. No tiene antecedentes. La Justicia le tipificó dos delitos por depósito de armas y drogas.

El adolescente fue internado en el INAU por depósito de estupefacientes porque fue quien llevó las armas y la droga a esa casa, a pedido de otra persona que aún está siendo buscada y sería el cabecilla.

El sábado sobre las 9:00 de la mañana una unidad policial llegó al cruce de Serrato y Fray Bentos por un auto abandonado. Encontraron un Cherry QQ con el vidrio trasero roto y varias municiones en su interior. A pocos metros también encontraron un auto Peugeot con un orificio de bala tapado con masilla. Buscaron a los propietarios y lograron ubicar una casa donde estarían las personas que usaban esos vehículos, según la Jefatura de Policía de Montevideo. Al acercarse al lugar "el personal constató gran movimiento en el interior de la casa donde varios hombres se encontrarían empuñando armas de fuego".

En la casa los efectivos incautaron una pistola Glock calibre 9 milímetros, dos cargadores Glock calibre 9 mm, con 17 proyectiles vivos cada uno, un cargador Glock de 30, con 25 proyectiles vivos calibre 9 mm, una pistola Bersa calibre 9 mm, seis cargadores de diferentes calibres, una sub ametralladora FMK3 calibre 9mm.

También un fusil modelo FAMAS calibre 5.56, con cargador, metálico completo conteniendo 26 municiones, un chaleco antibalas militar camuflado y otro chaleco antibalas del Instituto Policial. Además, llevaban droga: "siete ladrilllos de sustancia de color blanca y un resto en una bolsa, que sumó un total de más de 8 kilos", informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.

Se incautaron dos celulares, dos balanzas, 30 municiones calibre 7.62, seis municiones calibre 44, siete municiones de carabina calibre 30 y 40 municiones de calibre 9 mm. Los vehículos incautados no tienen requisitoria, pero el Peugeot habría sido identificado como partícipe en varias rapiñas, según el Ministerio. A través de pericias, la Justicia está estudiando si las armas fueron usadas en otros hechos delictivos.

Antecedente.

A principios de mes, como informó El País, la Policía encontró en un depósito de armas de Maroñas dos pistolas robadas a efectivos policiales y una carabina M2 a un cuartel militar.

Una pistola Glock 9 milímetros y un cinto con municiones pertenecían a una agente que efectuaba la guardia externa del Banco República de La Paz asaltado el 19 de enero.

Incautaron arsenal, municiones y drogas en La Unión. Foto: Ministerio del Interior

HALLAN OTRO ARSENAL