Armas: aficionados anticipan acciones civiles contra Estado

Más de 1.000 usuarios presentaron recurso contra decreto reglamentario.

Solo uno de los recursos interpuestos ante el gobierno contra el decreto que reglamentó la ley de armas sumó más de 1.000 personas. Antes del 23 de diciembre, plazo para presentar descargos, varios abogados presentaron el rechazo de los aficionados a las armas a cómo el Ejecutivo resolvió la reglamentación de la ley 19.247 aprobada en 2014 y que generó disputas entre el Ministerio de Defensa y el de Interior.

El recurso de uno de los grupos más grandes que sumó a personas integrantes de la Asociación de Coleccionistas de Armas y Municiones, el Club Uruguayo de Tiro, la Asociación Uruguaya de Tenedores Responsables de Armas de Fuego, la Cámara de Importadores de Armas y Municiones, cazadores, armerías, y al que accedió El País, sostiene que el decreto "es contrario a derecho" y "presenta problemas variados y muy graves para las personas y empresas que se vinculan de una forma u otra con las armas" por lo que solicitan que se suspenda la ejecución del decreto por 120 días.

El texto sostiene que se afectan tres artículos de la Constitución: 7,24 y 32. "Se está forzando a los sujetos a desprenderse de bienes legítimamente adquiridos y que serán destruidos; se fuerza a que bienes legítimamente adquiridos sean inutilizados y desnaturalizados; se quita valor económico como armas de colección de otros; y se anuncia que se incautarán y destruirán armas que no cumplan con lo anterior". Así es que sostienen que "todo esto implica expropiaciones sin justa y previa indemnización, desnaturalización del derecho de propiedad (afectación del contenido esencial del derecho) y genera responsabilidad del Estado por la vía del artículo 24. La expropiación sin pago de la justa indemnización en forma previa, es contraria a la Constitución y a la Convención Americana. No se entiende cómo la ley y el Decreto ignoran algo tan evidente y establecen regulaciones que expondrán al Estado a miles y miles de juicios en lugar de buscar soluciones más razonables".

Por otra parte, los usuarios de armas critican que el decreto "ocasiona congestionamientos administrativos muy importantes, que ocasionarán problemas serios a las personas que sin garantía de cuándo se les devolverán, cómo se conservarán y cómo se realizará el registro balístico, se ven forzados a entregar sus armas. Esto es claramente violatorio del principio de proporcionalidad ya que hay soluciones mucho más racionales para hacer lo que quiere el Poder Ejecutivo".

En cuanto a los problemas administrativos, señalan por ejemplo que todas las armas deberán pasar por el registro balístico. "Repárese que según las estimaciones más conservadoras hay más de 650.000 armas habilitadas en nuestro país y todas ellas deberán pasar por el registro. Esto significa que en un año, 2017, todas esas armas deberán recibir el registro balístico. Esto significa más de 650.000 en 2017 o, tomando 250 días laborables, unas 2.500 armas por día deberían ser registradas. Es imposible", sostienen. Y agregan: "Y no se olvide que el Estado deberá realizar muchas otras tareas, tales como el control, registro y depósito de cartuchos" además de expedición de guías, permisos de porte y tenencia.

En otro apartado se sostiene que "la situación de los importadores y armerías es crítica conforme al Decreto y es claro que no podrán vender durante meses o, seguramente, durante años. Ninguna empresa puede resistir esto, por lo que solo cabe esperar el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y muchas acciones de responsabilidad civil contra el Estado legislador y contra el Estado administrador".

Más allá de esto se señalan otros problemas jurídicos del decreto que creen que "son fácilmente solucionables con modificaciones o aclaraciones".

A nivel general, los aficionados a las armas sostienen que se tuvo en la mira a los delincuentes pero se terminó limitando el accionar de los usuarios registrados.

Aficionados advierten que decreto reglamentario va contra derecho de propiedad. Foto: archivo El País

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