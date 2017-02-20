APP para denuncias de baches, basura y luces

Una plataforma web recibirá reportes de todo Montevideo

Conjuntamente con la resolución para experimentar con cargadores solares para teléfonos inteligentes en espacios públicos, la Intendencia de Montevideo aprobó el texto de un convenio a suscribir con la empresa Futuric-Barrios Activos, en relación a una plataforma web que permita a los habitantes de la ciudad reportar problemas en la ciudad, como ser baches, contenedores desbordados, podas de árboles o ramas en mal estado, falta de focos en columnas del alumbrado público, o semáforos fuera de funcionamiento, entre más.

Cristina Zubillaga, directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la IMM dijo a El País que tanto en las pruebas de los cargadores solares como en esta plataforma, su repartición trabaja con Acondicionamiento Urbano. Para Zubillaga, se trata de democratizar los servicios, y para eso se desarrollará una plataforma web, a fin de que la denuncia llegue directamente a la IMM. También en breve estará disponible una app. Su conexión dependerá de la empresa Futuric.

Desde la Intendencia se sostiene que con ambos emprendimientos —y otros— se propone facilitar el desarrollo de productos tecnológicos basados en la electrónica, la informática, la robótica, la mecánica y demás áreas afines, disponiendo del espacio citadino para el testeo de los prototipos generados.

Barrios Activos ha desarrollado un sistema de información integrado que comprende una Red Social Ciudadana y una plataforma de respuesta y administración de reclamos a realizar por los residentes en Montevideo.

Los problemas de la ciudad podrán denunciarse usando la plataforma ya sea a través de teléfonos celulares, tablets, facebook, twitter y la app.

El proyecto Barrios Activos había sido presentado en mayo de 2016 ante la ex división Tecnología de la Información.

En la resolución de la Intendencia se afirma que "el objeto del presente convenio es lograr una nueva forma de interactuar de los habitantes del departamento y sobre todo de la ciudad con los distintos sistemas municipales, al permitir reportar diversos problemas que afectan la calidad de vida".

La empresa contratante proveerá las interfases con el sistema de la IMM, para lo cual deberá hacer el desarrollo previsto y recibir la aprobación del departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente. La Intendencia aportará a Barrios Activos toda la información y especificaciones técnicas "para que los sistemas interactúen de forma eficaz y eficiente".

Habitantes de Montevideo podrán reportar contenedores desbordados. Foto: A. Colmegna

