Aplicarán sanción a la patronal del taxi

El área de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas multará con $ 310.000 a la Gremial Única del Taxi por haber amenazado con sanciones a los taxistas del gremio que usan la aplicación de Easy Taxi, que permite contratar el servicio desde un celular.

La patronal del taxi denunció a Easy Taxi por "precios predatorios".

La sanción, según informó el portal de internet 180, es por poner impedimentos o barreras a la entrada de un nuevo competidor en el mercado. Oscar Dourado, presidente de la gremial del taxi, dijo a El País que no estaba enterado de esta multa, por lo que no podía opinar al respecto.

Easy Taxi presentó la denuncia en 2014 y luego desistió de continuarla. Sin embargo, la Comisión de Defensa de la Competencia decidió actuar de oficio y siguió la investigación

El comisionado de Defensa de la Competencia, Javier Gomensoro, dijo que es muy claro que la conducta de la gremial es "ilegal".

"Por eso ordenamos el cese preventivo y, por otro lado, el monto de la sanción es el mínimo que la ley prevé en cuanto a multa. Podríamos no ponerla y cambiarla por un apercibimiento, pero se entiende que la multa va a producir un efecto más importante en constreñir al infractor de volverla a hacer", dijo a 180.

Prueba.

Para definir la sanción fue fundamental como prueba el reconocimiento público de Dourado de que se sancionaría a los taxistas de la patronal que usaran la apluicación Easy Taxi.

Si bien el área de Defensa de la Competencia sancionó a la Patronal del taxi y se notificó de ello a las partes, la gremial aportó más pruebas a la causa y por ello todavía no hay una resolución final.

Gomensoro sostuvo que las pruebas presentadas no cambiarán la situación y se mantendrán las sanciones definidas.

Días atrás, la fachada de la empresa Easy Taxi sufrió un principio de incendio que es investigado por la Policía y que la empresa considera fue un atentado.

Multa por $ 310.000