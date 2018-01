La apertura al mundo a través de la educación

"En Uruguay estamos muy abiertos al mundo. Aunque el mundo muchas veces no nos conoce, nosotros sí lo conocemos y eso ayuda mucho”. Así definió la apertura del país con otras naciones y sus beneficios Alejandro Ponce de León, estudiante de la Universidad ORT Uruguay que cursa el programa de doble titulación con Florida International University (FIU).



Al finalizar su tercer año de la Licenciatura en Gerencia, ingresó en este programa que permite cursar el cuarto y último año en FIU (Florida, EE.UU.). Una vez aprobado, se graduará con dos títulos simultáneamente: la Licenciatura en Gerencia de Universidad ORT y el Bachelor of Business Administration (BBA) con un major en International Business de FIU.



No se trata de cualquier escuela de negocios del mundo, sino que se distingue por estar entre el 5% de las de su tipo acreditadas por AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), una de las acreditadoras de programas de grado y posgrado más prestigiosas a escala global.



A esto se le suma, que es una de las mejores rankeadas en EE.UU. en el área de international business. En concreto, se ubica en el puesto 5 en ese país, según la revista U.S.News & World Report.



Este programa, que hoy funciona solo para estudiantes de Gerencia y requiere que el estudiante posea un nivel de inglés satisfactorio, le brindará tanto a Alejandro como al resto de los participantes una perspectiva global para su desarrollo profesional, contacto directo con profesores de renombre internacional y la intensa experiencia cultural de compartir un año con estudiantes de todo el mundo.



Otra visión del mundo

“La vida en esa universidad propulsa al alumno a entender cómo funciona el mundo. Le muestra cómo es y eventualmente le genera preguntas relevantes respecto a dónde vamos y qué rol le puede llegar a tocar jugar a él en ese mundo”, afirmó el coordinador académico de la Licenciatura en Gerencia y Administración, Enrique Kramer. Y agregó que les brinda a los estudiantes una riqueza personal y profesional.



“Para un futuro gerente que ejercerá la dirección de empresas y organizaciones en un mundo globalizado, vivir una experiencia de este tipo potencia las ya reconocidas habilidades y capacidades que le brinda nuestra Licenciatura en Gerencia. Yo creo que es una diferencia cualitativa que podemos hacer en la vida de nuestros hijos” remató.



En este momento, Ponce de León se sitúa en la mitad del programa. Le quedan seis meses más para obtener su título en FIU y se siente muy satisfecho con su elección. “Llegar a una ciudad que no conocía y empezar de cero era algo que me motivaba, sos vos y el mundo. Desde buscar dónde vivir hasta hacerme nuevos amigos fueron experiencias fundamentales para adaptarme y que me fueron marcando el camino”, afirmó.



Alejandro Ponce de León cursa su cuarto año de carrera en FIU.

Recordó su primera semana de curso, en una clase de International Management en la que eran 32 alumnos y había 19 países representados. “Ahí me di cuenta en la oportunidad en la que estaba metido y lo mucho que iba a aprender”, agregó. Uno de los principales cambios personales que percibe es que le ayudó a “pensar fuera de la caja”.



Por esta razón, Alejandro recomienda esta experiencia para quienes puedan hacerla: “Salir de la comodidad tiene sus beneficios, y si esos beneficios pueden ayudar a Uruguay en un futuro mejor aún. Estoy convencido que como uruguayos estamos preparados para salir al mundo”.



Remarcó el crecimiento académico que le brindará esta decisión en el futuro. En cuanto a la exigencia de la universidad estadounidense indicó que el foco en el trabajo en equipo y la metodología de curso es similar con la que vivió en la Universidad ORT.



Destacó las actividades que brinda FIU que complementan la carrera. Existen workshops muy diversos tales como de técnicas de venta, finanzas, Excel, preparación de curriculums y entrevistas.



“Sé que muchas veces es difícil hacer este tipo de programas y se ve como algo lejano, pero todo llega con esfuerzo y dedicación. Yo nunca me imaginé estudiando en Estados Unidos pero la ORT me dio la oportunidad. Estoy ansioso de seguir esta experiencia, conocer gente y crecer para en un futuro volver a Uruguay”, acotó Alejandro, quien recibió la noticia de que había sido incluido en la Dean’s List debido a sus altas calificaciones. Esto lo ubica en carrera para graduarse con los máximos honores académicos.



Trayectoria del convenio

Esta es la primera doble titulación de la Universidad ORT con FIU a nivel de carreras universitarias y la primera en el Uruguay con reválida cruzada de créditos. La Escuela de Posgrados de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales tiene una doble titulación con FIU para el MBA desde hace más de 10 años y este año también inició otra en el Máster en Dirección Financiera. No obstante, la proyección de la institución es ampliarlo a otras de sus carreras.



El actual acuerdo implica que los estudiantes que realicen el programa reciban un importante descuento en la cuota de FIU y solo deban residir un año en EE.UU. Debido a una legislación existente en EE.UU., el programa de doble titulación habilita que los uruguayos graduados de FIU puedan trabajar por un año en una empresa local.



“Esta es una oportunidad única para los jóvenes, que se evitan hacer los extensos trámites para ingresar y trabajar en EE.UU.”, resaltó Kramer.



convenio Doble titulación en Estados Unidos en FIU Quienes hayan cursado los tres primeros años de la Licenciatura en Gerencia y Administración en la ORT, tengan un satisfactorio nivel de inglés y buen desempeño académico podrán continuar sus estudios por un año en Florida International University (FIU), en Miami, y obtener simultáneamente dos títulos universitarios: Bachelor of Business Administration con un major en International Business, junto a la Licenciatura en Gerencia y Administración.