Apelación del colegio cree que el juez falló sesgado

Al juez

"Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura", advierte en un comunicado que hizo público ayer la Asociación de Magistrados. Como ha sucedido en anteriores fallos polémicos, el gremio de jueces salió a respaldar a sus integrantes y su independencia. Sostiene que en este caso, "hay una reacción de una parte de la sociedad que no había tenido reacciones anteriores sobre la Justicia", dijo Alberto Reyes, presidente de la Asociación. El magistrado aclaró que su gremial no opina respecto a si el juez Gerardo Álvarez está en lo correcto o no, ya que "en el propio sistema se verá si actuó bien o mal", pero sí salió en defensa de la independencia que deben tener los jueces.