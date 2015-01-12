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El País Información

Apedrearon un ómnibus y lastimaron a uno de los pasajeros

12/01/2015, 12:27
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Ómnibus circulando por Ciudad Vieja.
Ómnibus circulando por Ciudad Vieja.
Foto: Archivo El País

Varias personas arrojaron piedras a un ómnibus que circulaba por Belvedere e hicieron estallar el vidrio de una de las ventanillas, lesionando a uno de los pasajeros.

Un pasajero que viajaba en un ómnibus resultó lesionado cuando varias personas apedrearon el vehículo e hicieron estallar uno de los vidrios.

El hecho ocurrió sobre las 3 de la madrugada de este lunes mientras el ómnibus circulaba por Gowland y avenida Luis Batlle Berres, en el barrio Belvedere.

El hombre fue asistido por médicos de una emergencia móvil, quienes le diagnosticaron lesiones faciales, pero fue dado de alta en el lugar.

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Mañana no circularán los ómnibus en Montevideo. Archivo El PAÍS.

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