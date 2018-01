Más de 1.000 anotados en llamado de Novick

La inédita iniciativa de realizar una inscripción de candidatos vía web (www.intendentedelagente.com) se lanzó a fines de octubre de 2017. Se decidió que tres consultoras de recursos humanos se encarguen de seleccionar al candidato más adecuado para la función.

"Hasta ahora, todos los candidatos se decidían por compromisos políticos o elegidos a dedo. Y así es fácil equivocarse", dice una carta de Novick que motiva a la población a presentarse al llamado.

El mensaje parece haber dado resultado, porque en todo el país ya hay más de 1.000 inscriptos y solo en Montevideo se anotaron 300, dijo a El País el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña. Todavía no empezó el proceso de selección, porque hay plazo hasta febrero para inscribirse y no se descarta extenderlo un poco más si continúa el interés de la población. El tema estuvo ayer sobre la mesa en una reunión de Novick con Peña y otros dirigentes en Maldonado.

"Fue un éxito total. Lo que recibimos de primera en el sistema político cuando se planteó esto fue la risa. Lo que obtuvimos de la gente fue todo lo contrario; hay no solo cientos, hay más de 1.000 personas en todo el país que quieren ser candidatos. Esto nos dice que hay mucha gente con ganas de participar en la actividad política que no estaba encontrando una puerta para poder ingresar y que la encontró a través del llamado abierto", indicó.

Para inscribirse se pide tener más de 30 años, contar con ciudadanía natural o legal con siete años de ejercicio, ser nativo del departamento al que se presenta o estar radicado en él desde tres años, estudios secundarios completos o similar.

Se valora la formación a nivel universitario, aunque no es excluyente, y se exige la experiencia laboral no menor a cinco años en posiciones que impliquen gestión de organizaciones públicas o privadas. También se solicita experiencia liderando equipos de trabajo y conocimiento del departamento. Peña dejó en claro que lo principal es contar con experiencia en administración y no es necesario tener un título universitario. "Se puede haber estado al frente de organizaciones rurales o de fútbol", explicó.

En cuanto a actitudes se solicita un candidato "proactivo", "con gusto por los desafíos y capacidad de propuesta". Además se requieren buenas habilidades de relacionamiento interpersonal, liderazgo y gusto por el trabajo en equipo.

Peña confirmó que hasta ahora la mayoría de los postulados tiene entre 40 y 50 años. Los inscriptos deberán pasar por la lupa de las tres consultoras de recursos humanos. Eso implica que sean entrevistados personalmente a fin de demostrar que tienen capacidad como para llevar adelante la tarea de intendente. El Partido de la Gente espera poder presentar este año los 19 candidatos en todos los departamentos. "No hay apuro, el tiempo será el que lleve la selección", señaló Peña.

Concertación.

El Partido de la Gente está dispuesto a presentarse dentro de la Concertación en Montevideo, pero la estrategia es ir a las elecciones con candidatos propios. "Estamos dispuestos siempre y cuando haya una declaración seria del resto de los partidos, que hasta ahora no se ha producido. Hasta ahora hay opiniones de algunos, pero la verdad es que han obligado a que el Partido de la Gente exista porque le dijeron que no a Novick", afirmó Peña.