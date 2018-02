ANEP defiende su autonomía técnica para decidir sobre repetición de niña de 9 años

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) intervino hoy en la polémica generada por la decisión de un Juez de Familia de pasar de año a una niña de nueve años, fallo que contradice la posición del colegio Santa María —más conocido como Los Maristas de 8 de Octubre, que entiende que la escolar debe repetir el curso.



La ANEP reivindicó su autonomía técnica y alertó riesgos ante "el traslado de la toma de decisiones respecto a la promoción de los alumnos desde el ámbito educativo al ámbito judicial".



Para la autoridad educativa, esto "estaría desconociendo la autonomía técnica de la ANEP y transgrediendo la norma constitucional que la consagra".



En un comunicado difundido este viernes se recuerda que la reglamentación vigente establece que la decisión de pasar o no de año a un alumno corresponde al docente, quien "como profesional de la educación y desde el escenario del aula se encuentra en condiciones de resolver".

¿Cómo se llegó a esta situación?

Fueron los padres de la pequeña quienes no estuvieron de acuerdo con la decisión del centro educativo y recurrieron, con éxito, ante el magistrado.



El colegio había advertido a los padres sobre el bajo rendimiento de su hija. Pese a ello, no quedaron conformes y entendieron que la niña debía seguir con sus compañeritos y que, en todo caso, a esta altura de Primaria no tenía sentido dejarla repetidora.



El juez Gerardo Álvarez, que en los días previos a Navidad estaba suplantando a la magistrada de Familia de 20° Turno, entendió que los derechos de la niña estaban siendo quebrantados y dio lugar al recurso de amparo. El colegio apeló el fallo y en sus descargos se tilda al magistrado de estar sesgado por una "ideología paternalista".



Sobre esto la ANEP recuerda que cuando existen distintos puntos de vista entre la familia y la institución educativa, hay procedimientos establecidos que tienen, en sus propósitos, "el de encontrar soluciones con la atención puesta en el alumno, cuyo bienestar y educación constituye el objetivo central del sistema educativo".



La reivindicación de la autonomía, agrega el texto, se realice "en un marco de respeto a las competencias del Poder Judicial" a la vez que se comparte "la preocupación de las familias por la educación de sus hijos".

Reacciones.

La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) emitió en los días posteriores a conocerse el caso un comunicado en el que manifestó su respaldo al juez Álvarez.



En el comunicado, la gremial de jueces critica la "reacción corporativa" de los jerarcas de la Educación y recuerda que t"odas las instituciones gubernamentales y de otra índole" deben respetar y acatar la independencia del poder judicial.



Diferentes expertos jurídicos consultados por El País tienen versiones encontradas sobre la actuación del magistrado.



Para la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti, el fallo le causó "real sorpresa".



"Es algo que se escapó de la regla. Nunca un juez nos dijo 'promuevan o no promuevan'. No tenemos una normativa para cuando a alguien se le ocurre algo así", explicó la jerarca en declaraciones al programa Inicio de Jornada de Radio Carve realizadas el pasado lunes.