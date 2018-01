"Andrade 2019", la candidatura que impulsan militantes del FA independientes

En el correr del año 2018 quedarán definidas las precandidaturas de cada partido de cara a las elecciones internas de 2017. De los tres con más apoyo en los pasados comicios, el único en el que aún no hay un precandidato confirmado es el Frente Amplio.



Durante el 2017 surgieron varios nombres: José Mujica, Daniel Martínez, Mario Bergara, Danilo Astori y se especuló con la posibilidad de lanzar a una candidata mujer, siendo Mónica Xavier y Carolina Cosse los nombres mencionados.



Sin embargo, según informó hoy La Diaria, un grupo de militantes del FA no sectorizados comenzaron en diciembre a realizar pintadas a favor de un candidato que no aparecía en los papeles: Óscar Andrade, secretario general del Sunca y exdiputado del Partido Comunista.



Según explicó a La Diaria Lorena Nin, una de las responsables de las pintadas, "no hay un comando de campaña ni mucho menos", sino que se trata de "gente de la vuelta que hemos militado con Óscar en diferentes ámbitos, y sabemos cuál es su forma de trabajar: sabemos que es un tipo honesto, preocupado, formado, con capacidad para hablarle a la gente. Y creemos que sería tremenda opción para el Frente Amplio".

Nin consideró que Andrade "es un dirigente con una gran potencialidad, que el FA debería al menos tener en cuenta".



Andrade, que también se desempeña como panelista en el programa Todas las voces de Monte Carlo Televisión, dijo estar al tanto de las pintadas con el mensaje "Andrade 2019" que "la libertad es libre y hay algunos puñados de compañeros que andan con esa idea".



Consideró que se trataría de "una candidatura contra muchos prejuicios juntos: obrero de la construcción, militante sindical y comunista acumula mucho molde para romper. Demasiado".