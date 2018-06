ANDA recibió un reconocimiento europeo por la calidad de su gestión

La mejora continua de los servicios que ofrece a los usuarios de todo el país, basado en la calidad de los procesos, es uno de los ejes centrales en los que trabaja la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) desde hace algunos años, lo que le valió un reconocimiento especial por la European Society for Quality Research este mes en Bruselas, Bélgica. La distinguida institución europea, que premia las mejores prácticas de organizaciones de todo el mundo, le otorgó el European Award for Best Practices.



“Este galardón es una reafirmación de que el camino en el que nos embarcamos de mejorar la gestión, la forma de ejecutar los procesos y la capacitación de todos los funcionarios, es la correcta. Cuando los procedimientos están estandarizados, la gente sabe qué tiene que hacer y qué se espera de ellos. Es la satisfacción del trabajo bien hecho, porque nos permite tomar conciencia de cómo se hacen las cosas. Es también un premio a la constancia”, apuntó la presidente de ANDA, Ing. Elisa Facio.



El servicio odontológico de ANDA, liderado en el interior del país por la doctora Claudia Pradini, es pionero en la certificación, proceso que inició en 2003. Prandi es especialista en Calidad y responsable de las capacitaciones a los funcionarios del área, que cada año realizan auditorías para evaluar que el trabajo en todos los departamentos siga la misma línea.



Prandi explicó que el servicio odontológico dispone de 40 clínicas distribuidas en todo el país, en las que se ofrece asistencia en salud bucal a los 265.000 afiliados. En todas ellas se ofrece odontología general y ortodoncia, y se realiza un especial trabajo de prevención y educación de la población, uno de los principales núcleos del servicio.



Claudia Prandi, directora en el Servicio Odontológico de ANDA y Elisa Facio, presidenta de Anda.

Además, en los tres centros regionales los pacientes pueden acceder a diferentes especialidades como periodoncia, endodoncia, odontopediatría y cirugía, y en la Casa Central de Montevideo, implantología. Trabajan en total más de 332 profesionales, entre odontólogos, auxiliares de clínica, higienistas y administrativos, que atienden a 82 pacientes en forma simultánea. El servicio registra 26.000 consultas mensuales.



El año pasado, el alto nivel alcanzado en las clínicas de Colonia y Paysandú le permitió a ANDA obtener las certificaciones del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (Unit) y de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor). Según explicó Prandi, este año se trabaja en la adecuación de los procesos en las instituciones médicas de Maldonado y Melo.



En línea con la mejora de la calidad de los servicios, se ha incorporado las historias clínicas informatizadas, que permite realizar un seguimiento de los pacientes independientemente del lugar del país en el que se encuentren.



A su vez, el cuidado del medio ambiente es otro de los puntos clave. En este sentido se incorporaron sillones ergonómicos y digitales, que cuidan el consumo de agua, además de radiología digital con la que se disminuye en 10 veces la radiación, y un centro de materiales que hace especial foco en la contaminación, con equipamiento especial para el lavado de los utensilios.



“Estamos en el camino de estandarizar los procesos en todo el país, algo que es único en este rubro. Hoy nuestros afiliados acceden a la mejor tecnología, ya que contamos con equipamiento de última generación, además de precios accesibles y en algunos casos consultas gratuitas y eliminación de focos infecciosos o colocación de cementos mejorados, para aquellas personas de muy bajos recursos”, explicó Prandi.



El servicio odontológico de ANDA también hace foco en el apoyo a la comunidad y cuenta con convenios con instituciones como Aldeas Infantiles y Giraluna, con las que desarrolla el programa Caries Cero con el cual, se benefician más de 400 niños de todo el país. Además, los funcionarios brindan charlas educativas en escuelas de todo el país, y entregan cepillos e implementos para la higiene bucal.



Para finalizar, Facio hizo referencia a la importancia del premio recibido para una institución como ANDA, con una fuerte filosofía social. “Tener un reconocimiento de este nivel a la excelencia de nuestros servicios, siendo una asociación civil, sin fines de lucro y con características sociales, tiene un gran valor”, concluyó.