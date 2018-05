ANDA otorgó nuevas becas de estudio para  los hijos de sus afiliados

En el marco de su 85° aniversario y con el fin de apoyar a los hijos de sus socios en su camino académico para que cuenten con más oportunidades y posibilidades en el futuro, la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) entregó cien nuevas becas para promover la continuidad en los estudios universitarios.



Se trata de un plan que comenzó hace cinco años y que fue reconocido en 2015 como una de las mejores prácticas de América Latina en apoyo a la comunidad por el Centro de Filantropía de México y por la organización empresarial Deres en el mismo rubro y como mejor práctica innovadora.



El programa otorga a cada usuario dos Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 3.848 cada una, lo que significa un total de $ 7.696 por persona y por mes durante un año.



Para los estudiantes que tienen entre 21 y 25 años la beca además incluye el ingreso como socio suscriptor joven con bonificación total de la cuota social, lo que le brinda el acceso a los servicios médicos y odontológicos que presta la entidad.



“La educación es un pilar fundamental para lograr el desarrollo y bienestar de la comunidad. ANDA busca aportar su granito de arena en la formación de los jóvenes uruguayos a través del Programa de Becas. Es un recurso muy valioso para muchas familias que viven en el interior del país y deben buscar la forma de que sus hijos se trasladen a Montevideo para desarrollar sus estudios. Desde la institución comprendemos esta realidad y en respuesta, entregamos dos becas en cada departamento, extendiendo el beneficio a cada rincón del país”, destacó Elisa Facio, presidenta de la institución.



Desde el origen del Programa de Becas se han financiado los gastos vinculados con materiales educativos, transporte y alimentación de 464 beneficiarios, sin que ningún joven dejara de percibir la ayuda por un mal rendimiento.



En ese sentido, Facio puso énfasis en el “alto grado de compromiso de los jóvenes que forman parte del programa” y sostuvo que “la institución aspira a continuar desarrollando la propuesta en el futuro, apoyando a las familias, uno de los pilares fundamentales de la sociedad y destacando la importancia del estudio y la formación”.



Fiorella Carbajal, estudiante de diseño gráfico y comunicación visual procedente de la ciudad de Dolores, Soriano que accedió al Programa de Becas, resaltó las posibilidades académicas que le brindó el programa, gracias al apoyo económico que representa.



“Recibir la beca fue un alivio para mi familia y para mí. Saber que cuento con un apoyo económico para realizar mis estudios es una ayuda sin la cual no podría haber hecho muchas de las actividades y trabajos que he tenido que realizar a lo largo de cuatro años de carrera”, manifestó.



A estos beneficios se le adiciona el Programa de Pasantías de ANDA, que por segundo año consecutivo ofreció a los jóvenes la oportunidad de iniciarse en el mercado laboral desarrollando sus primeras herramientas dentro de la institución y que también recibió el reconocimiento de Deres.



Martín Barboza, estudiante de Relaciones Laborales originario de la localidad canaria de Sauce que accedió al Programa de Becas y al de Pasantías, se refirió a la importancia de ambos para apoyar a quienes desean llevar adelante estudios terciarios.



“La beca me ha permitido cumplir con mi objetivo de iniciar y llevar adelante una carrera universitaria, es un gran respaldo para enfrentar los gastos y gracias a ella me he podido enfocar en el estudio. En lo que refiere a las pasantías, trabajando en ANDA he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente, lo que para quienes venimos del interior es muy importante por los vínculos que se generan. Es como nuestra casa en Montevideo”, concluyó.