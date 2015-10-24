Anciana de 91 años sufrió brutal ataque

Múltiples traumatismos, hematomas y escoriaciones en el rostro, tórax, brazos y otras partes del cuerpo sufrió una anciana de 91 años luego de ser atacada por un malviviente al entrar en su casa, informó el diario El Telégrafo.

La anciana, de quien no se facilitó la filiación, reside en una finca de la calle Colón esquina Luis Batlle Berres, que comparte con su sobrino.

El hecho ocurrió sobre las 9:30 de la mañana del jueves. La mujer retornaba del almacén ubicado en la misma cuadra, cuando comenzó a seguirla un individuo. Al entrar al vestíbulo de su casa, fue empujada desde atrás por el sujeto que la seguía, quien la atacó a golpes de puño y puntapiés, mientras la víctima trataba de oponer resistencia.

El rapiñero se apoderó de unos 3.000 pesos, monedas y un teléfono celular que estaba sobre un mueble.

La anciana fue hallada por su sobrino, caída y cubierta de sangre, a una distancia de entre dos y tres metros de la puerta.

Móviles patrullaban la zona y por los monitores del sistema de videovigilancia se pudo identificar a una persona cuya apariencia coincidía con la del sospechoso, que aún caminaba por las inmediaciones. Finalmente, fue detenido el hombre, oriundo de Montevideo y carente de domicilio fijo.

En su poder se halló el dinero que le había robado a la anciana.

Más tarde, en la seccional, admitió que se había desecho del teléfono celular escondiéndolo en una volqueta, al notar el despliegue policial en la zona.

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