Ancap afirma que había un 14% de probabilidad de encontrar petróleo

"En el caso del pozo Raya la estimación de la probabilidad de éxito técnico estaba en el entorno del 14%, por lo cual se obtuvo el resultado más probable”, expresó el ente petrolero estatal.

Las posibilidades de encontrar hidrocarburos en la exploración del pozo "Raya", en el Área 14 del mar territorial uruguayo, era de un 14%, según informó este lunes Ancap en un comunicado.

“Las cuencas sedimentarias del Atlántico son y seguirán siendo de alto riesgo geológico, con sólo un 8,5% que han encontrado éxito técnico en los últimos 8 años, y de estos, sólo un 25% que han resultado comercialmente viables. En el caso del pozo Raya la estimación de la probabilidad de éxito técnico estaba en el entorno del 14%, por lo cual se obtuvo el resultado más probable”, afirmó el ente petrolero estatal.

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Ancap también calificó la tarea como "un éxito desde el punto de vista operacional y de la perfomance de seguridad y ambiente, sin incidentes que reportar".

Además se explica que el plan del gobierno es "continuar la exploración de hidrocarburos iniciada en 2007" ya que se trata de un proyecto "de largo plazo con alto riesgo geológico y que requiere la participación de empresas de servicios y petroleras que asuman estos riesgos y costos".

En ese sentido, Ancap informó que incluyendo el pozo Raya, empresas privadas han invertido más de US$ 1.000 millones en exploración durante ese período.

Por último se informa que más allá del resultado obtenido en esta perforación, "el equipo técnico de Ancap ha identificado y evaluado otras situaciones exploratorias con potencial hidrocarburífero" que se estarán investigando "en la medida que las empresas petroleras y de servicios estén dispuestas a invertir su capital de riesgo en probarlas".

Cosse: "No lo considero un fracaso".

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, dijo tras el Consejo de Ministros que el hecho de que la empresa Total informara que no halló petróleo en las excavaciones realizadas es de todas maneras un "aporte a continuar con una política de exploración”.

Esta mañana Cosse habló del tema en el programa radial En Perspectiva. La ministra sostuvo que “"es común no encontrar indicios de hidrocarburos en procesos de exploración". “No lo considero un fracaso porque cuando uno hace exploración encuentra o no encuentra”, sostuvo.

Como ejemplo señaló que “en Noruega se hicieron 60 pozos antes de encontrar, si uno no explora nunca lo va saber” y añadió que "no se puede sacar una conclusión para toda la cuenca” por no haber encontrado petróleo en el bloque estudiado.

Luego del informe de Total, la oposición pidió que el gobierno la convoque a una instancia formal de información. El senador nacionalista Álvaro Delgado (Todos) dijo a El País que la oposición debería ser convocada de la misma forma que fue llamada para trabajar en el diseño de un marco legal para la búsqueda de petróleo.

"No es una buena noticia. Hubiésemos querido que haya petróleo más allá de que la renta petrolera hubiese empezado a estar disponible recién en ocho o diez años. Más que colgar una carta en la página web de Presidencia se debió comunicar formalmente. Creo que esto deja una lección de prudencia porque hubo funcionarios que casi festejaron que había petróleo", señaló.

Sede Ancap. Foto: Fernando Ponzetto

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