Ambulancia quedó en medio de un tiroteo

Una ambulancia de ASSE se vio inmersa en medio de un tiroteo, en el barrio Piedras Blancas, durante una persecución policial que realizaban efectivos de la Seccional 17ª.

En la noche del martes, personal médico concurrió a una vivienda ubicada en la esquina de Teniente Rinaldi y Avda. Pedro de Mendoza, a atender un llamado. Cuando salían de la casa, sintieron tiros y de inmediato vieron a un patrullero persiguiendo a dos presuntos delincuentes. En medio de esa persecución, hubo fuego cruzado, lo que obligó a los funcionarios de ASSE a cubrirse detrás de la ambulancia durante unos minutos, hasta que la balacera cesó.

El mismo martes de noche, la policlínica de Cerrito fue asaltada por dos hombres enmascarados que amenazaron a la pediatra, embarazada, que estaba de turno y atendía a un niño.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) denunció que existen "protocolos de seguridad" que no siempre se cumplen.

El secretario general de la FFSP, Martín Pereira, dijo a El País "que falta coordinación con el Ministerio del Interior que es el que debe garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud".

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