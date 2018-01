Ambientalistas denuncian pérdida de lodos con productos químicos en Cerro Padilla

Ambientalistas denunciaron una “pérdida de lodos con productos químicos” en Cerro Padilla, Paysandú, donde trabaja la petrolera Petrel en las perforaciones on shore en busca de hidrocarburos con “un impacto desconocido sobre los acuíferos de la zona”.



La Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS), Paysandú Libre de Fracking, Paysandú Nuestro, Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135, Rivera por la Vida Sustentable y el Agua, Tacuarembó por el Medio Ambiente, Uruguay Libre de Megaminería y la Coordinadora Ambiental Todas las Manos informaron que de acuerdo a información de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) “se perdieron 125.000 litros de lodos lo que “evidencia tanto la impericia de la empresa como la ausencia de controles efectivos por parte de Dinama”.



Según los ambientalistas se alejó que la pérdida de produjo de forma muy rápida. “La magnitud de la pérdida y la demora en reaccionar adecuadamente nos habla de falta de preparación para contingencias mayores. Al ser aceptadas estas perforaciones se estableció que se "debía comunicar de forma inmediata a Dinama cualquier incidencia que ocurra durante la ejecución del proyecto, por fuera de las que ya han sido previstas", pero evidentemente la empresa no lo hizo”, sostuvieron en un comunicado.



De acuerdo a los datos que poseen los ambientalistas, “la infiltración de los lodos podría afectar a los acuíferos Tacuarembó y Buena Vista que se encuentran inmediatamente debajo del basalto”.



Si bien Dinama tiene un pozo para el monitoreo de la calidad del agua, los ambientalistas sostienen que el mismo se encuentra a 4.800 metros al noroeste de la perforación de Cerro Padilla, “demasiado lejos para poder detectar algo” porque “la contaminación de cualquier naturaleza se diluye en una distancia tan grande y cualquier análisis que se realice indicará que no existe contaminación”. Además cuestionan que “el análisis del agua que se menciona solo buscó contaminantes básicos y no apuntó a la detección de los productos químicos usados en la preparación del lodo (Deepdrill inhibitor, Flexfirm KA, Hiperm, Newpac LV, Newzan D); bajo tales condiciones, los resultados que se describen son totalmente irrelevantes”.



Los grupos ambientalistas reclaman que se detengan las perforaciones y reclaman un accionar más activo de Dinama para “evitar que estos riesgos se trasladen al siguiente pozo programado en Cañada Fea, cercano a la Represa de Santo Grande, el cual, tal como hemos advertido también, podrían representar un peligro mayor aún”.