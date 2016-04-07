Alquiló auto a rapiñeros a $ 900 por día

El dueño del Chevrolet Corsa, utilizado el 11 de marzo pasado en una rapiña a un hombre de 74 años en la Ciudad Vieja, señaló que percibe entre $ 20.000 y $ 30.000 por mes alquilando el auto a "amigos" o a "amigos de otros amigos". "Lo alquilo siempre que puedo porque es lo que tengo de ingresos. Cobro entre $ 800 a $ 1.000 por día", expresó.

Ante la jueza penal Beatriz Larrieu y la fiscal María del Huerto Martínez, el propietario del Corsa dijo que no lleva ningún registro de las personas que le arriendan el auto. Agregó que está atrasado en el pago de las cuotas porque el auto estuvo incautado durante un año por un delito de hurto y agregó que la Justicia lo procesó por ese ilícito.

Consultado sobre si participó de la rapiña ocurrida al mediodía del 11 de marzo en la Ciudad Vieja donde fue usado el auto de su propiedad, el chofer del Corsa negó haber intervenido en el atraco. "Me enteré de ese hecho por la Policía", dijo.

Larrieu le preguntó a quién le prestó el auto el 11 de marzo pasado. "Fue a un muchacho de Colón. Le dicen el Negro Kevin. No tengo ningún otro dato", dijo.

El propietario del auto agregó que conocía al "Negro Kevin" cuando iban a la escuela en el barrio Capurro. "Hacía como un año y algo que no lo veía. Yo le ofrecí alquilarle el auto y él me lo pidió", señaló.

—¿Le dijo para qué lo quería el auto? —volvió a indagar la magistrada.

—Me dijo que lo precisaba para dar unas vueltas y se lo alquilé (…). Fue el 9 o el 10 de marzo que se lo alquilé. Me lo devolvió el 15 o 16. Durante esos días lo vi por el barrio. Él anda en la vuelta porque tiene una novia en el barrio".

El sospechoso dijo que la novia de Kevin acostumbra frecuentar una plaza de Flor de Maroñas.

—¿Cuánto le pagó Kevin por el alquiler del auto Chevrolet? —preguntó la jueza.

—La suma de $ 900 por día —respondió.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso El País, la fiscal de 14° Turno no efectuó ninguna acusación respecto al dueño del auto, por lo cual Larrieu dispuso el cese de su detención. Es decir, no se pudo probar que el dueño del auto conducía el vehículo durante la rapiña.

CHEVROLET CORSA