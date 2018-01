Alfredo Casero volvió a hablar de su polémico tweet: "Lo que yo dije es verdad"

"A los que van a vacacionar a la República Bolivariana de Uruguay, cuiden a los chicos. Recuerden a Lola Chomnalez", escribió Casero hace unos días en su cuenta de Twitter y enfureció a varios. Fue criticado en las redes sociales incluso por el intendente de Rocha Aníbal Pereira

A los que van de vacaciones a la Republica Bolivariana de Uruguay, cuiden los chicos, recuerden a LOLA CHOMNALEZ. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 30 de diciembre de 2017

No tomo alcohol, usted, ¿nos podria decir como va la investigacion de la justicia por la muerte de Lola Chomnalez? por que insinua que soy estupido?por que no podria decirle a mis compatriotas que cuiden a sus hijos? https://t.co/sS4bCWuTtv — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) January 3, 2018

Horas después fue entrevistado por el periodista Pablo Sirvén en LN+ en el programa Desde el diván.



"Lo que yo dije es verdad, lamentablemente es verdad. La gente descuida muchísimo a los chicos, les presta el auto y van 18 pibes mamados y se pegan un palo en el puente de la Barra, hay fiestas particulares en La Barra donde los pibes se maman y me parece que a un pibe chico hay que cuidarlo" aclaró.

Sobre el caso Lola Chomnalez, Casero explicó que una nota publicada en el portal de noticias Infobae sobre el homicidio había sido escrita por el mismo periodista que había redactado otra noticia sobre Punta del Este titulada: "Los argentinos eligen Punta del Este porque están seguros". "Esa nota me rompió la cabeza" dijo.



"No soy ni borracho ni estúpido, si no sería intendente de Maldonado y no estaría hablando contigo" agregó. Casero dijo que con la polémica en Twitter las autoridades uruguayas (refiriéndose al intendente de Rocha) "saben que nosotros sabemos que es el cuarto juez que ponen en la causa".



Para Casero los uruguayos "pueden llegar a perder el gran honor de ser mejores que nosotros y nosotros dejar de ser tarados. Mujica cree que nosotros somos tarados. Nosotros somos el blanco del insulto".



Agregó que " no tengo ninguna tirria con nadie, tengo mis amores y no pregunto de dónde son". "Por favor. No hay en mí nada más que un pedido de justicia ante una cosa que yo leí" remató el actor.

Sirvén le consultó si Punta del Este le parecía una república bolivariana y Casero respondió: "No fui yo, eso lo dijo Mujica. En su momento cuando yo tenía casa en Punta del Este había una cosa que era las playas de Maldonado y se trataba de borrar Punta del Este, porque Punta del Este es como le decían los argentinos." agregó.

"Yo tuve que vender mi casa en Punta del Este porque me robaban a cada rato. Hablo con conocimiento de causa" dijo. "No estoy con bronca con Uruguay" concluyó.