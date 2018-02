Alerta en Lascano por ola de rapiñas y copamientos

Hasta hace pocos meses, en la ciudad rochense de Lascano los residentes salían a la calle o de compras sin mayores prevenciones. Pero lo acontecido durante este verano los tiene en vilo. Un grupo de jóvenes locales junto a otros que llegaron hace tres o cuatro meses desde Montevideo, del Cerro, han ocupado casas vacías, lanzan tiros al aire por las noches y cometieron más de un delito.

Ante esa realidad, los vecinos se movilizarán en la tarde de hoy, a las 19:30 horas, hasta la Plaza Artigas. Reclaman seguridad, algo que la policía local parece no poder asegurar a pesar de su buena disposición y de algunos operativos que llevó a cabo en esta temporada estival, incluido un allanamiento determinado por la Justicia.

Aunque se ha incautado muchas pertenencias de varios vecinos que fueron asaltados, los delincuentes, una banda de muchachos de 16 a 20 años, han sido liberados antes de las 24 horas por la Justicia de la ciudad de Rocha y retornaron a Lascano. Solo algunos recibieron a manera de pena la obligación de presentarse media hora en la seccional policial, tres días a la semana. Eso narraron a El País vecinos afectados por las rapiñas, uno de los delitos que más crecieron en aquella ciudad de 7.000 habitantes.

"Tenemos una ola de robos impresionante, todos los días están robando a alguien y haciendo copamientos en las casas, con la gente adentro, señoras muy mayores. hasta han prendido fuego alguna puerta para entrar. Se están dando robos a mano armada, que jamás en la vida vivíamos. Todos sabemos quiénes son los muchachos, nos lo cruzamos a cada rato en la calle", dice una de las personas damnificadas.

Los vecinos afirman que en Lascano ya nadie duerme; el que no tenía perros, los compró. El que no tenía rejas, las colocó. Y los comerciantes, al caer el sol no atienden más como antes, de puertas abiertas. Ese proceso lleva un año pero se incrementó en este verano. Los dueños de las propiedades ocupadas de modo ilegal también comenzaron a movilizarse y han realizado denuncias sin éxito.

Ante todo eso, más de 80 personas se reunieron en un club social de Lascano y decidieron salir a las calles en una marcha. Esperan que la mayoría de la población se acerque y que sus problemas sean escuchados en la reunión que mantendrá mañana miércoles el alcalde Ricardo Rodríguez con el ministro del Interior Eduardo Bonomi. Rodríguez ya tuvo encuentros con concejales de la localidad, el diputado nacionalista Alejo Umpiérrez y la Fiscalía de Rocha.