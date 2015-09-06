Al salvataje de plaza tugurizada

Las instalaciones de la Plaza de Deportes N° 1, ubicada en el clásico barrio Guruyú de la Ciudad Vieja, dos por tres resultan ocupadas por personas en situación de calle. Algunos vecinos denunciaron a El País que se los ha desalojado pero al tiempo retornan al lugar, en donde estuvo activa una boca de venta de pasta base.

Entre algunas medidas tendientes a desalentar la ocupación se colocaron tejidos y portones nuevos, pero sin éxito. Por el contrario, el cerramiento perimetral complica la intervención policial cuando se dan las invasiones.

En el inventario de fincas y predios de la Comisión Especial Permanente de la Ciudad Vieja hay un detalle de la plaza que, entre otras cosas, indica que su área es de 500 metros cuadrados, con sectores destinados a la práctica de deportes y juegos de niños.

Las construcciones que han llegado a convertirse en refugios ocasionales dan a la Rambla Monteverde, y fueron erigidas para guardar materiales y brindar servicios a las actividades desarrolladas en la plaza.

En el padrón lindero que completa la manzana estuvo la Terminal de Transporte Urbano, hoy destinada en forma parcial al estacionamiento de patrulleros y del ómnibus del Centro de Comando Móvil del Ministerio del Interior, que posee 10 puestos de trabajo conectados en red para coordinar cualquier tipo de operación policial y de emergencia en todo el país. En la exterminal, cerrada con un muro de ladrillo y piedra de gran tamaño y pavimentada parcialmente con adoquines, hay también una guardia policial estable y a veces se estacionan unidades del transporte colectivo.

Sobre la rambla existe un sistema de videovigilancia y las autoridades comunales señalan que es muy buena la articulación con la policía comunitaria y la Seccional 1ª. La tugurización de la plaza empero no ha sido eliminada.

Planes.

Fernando Cáceres, director de la secretaría de Deportes dependiente de Presidencia de la República, dijo a El País que un equipo de trabajo mixto estudia el caso.

La Secretaría de Deportes y la Intendencia de Montevideo están coordinando trabajos a efectos de considerar la gestión de todas las plazas de deportes de Montevideo, aunque ahora la prioridad es justamente la de la Ciudad Vieja, atendiendo a la problemática allí enquistada.

"Nuestra idea es que ese espacio tiene que pasar a ser administrado directamente por la Intendencia o por el Municipio B, pero estamos trabajando en coordinación", dijo Cáceres.

El alcalde Carlos Varela confirmó a El País que los salones en donde se dejaba equipamiento para las clases de deportes llegaron a ser ocupados por intrusos.

"Ahora se está trabajando conjuntamente con la secretaría de deportes, el gobierno departamental y el municipio, motivados todos por la actuación de los vecinos, que están muy activos en la aspiración de recuperar el espacio para la comunidad. Más allá del caso concreto de la gente que se mete ahí, que exige toda una movida para sacarla, la recuperación de la Plaza 1 conforma el proyecto integral de inversiones en la Ciudad Vieja. No va a ser mañana, pero se están alineando los planetas para los cambios", explicó Carlos Varela.

La idea que está tomando fuerza es realizar una transformación importante de toda la manzana comprendida entre Juan Lindolfo Cuestas, Cerrito, Washington y la rambla.

Se eliminarán los murallones y las rejas, cambiando la fisonomía del paisaje y la lógica de los espacios. Para esto deberá darse una articulación de actividades ya que el predio de la Plaza 1 es de la Intendencia y fue cedido a Deportes.

"Las primeras acciones se harán para liberar el espacio, que sea más horizontal y la policía pueda ayudar al control. Se deben eliminar los focos de mal uso", contó a El País el alcalde del Municipio B.

Posteriormente habrá que reordenar toda esa faja que va desde el ex Hotel Nacional hasta la vieja terminal de ómnibus para construir un espacio polideportivo nuevo.

"Toda esa franja está bastante mal aprovechada, hay que repensarla y reorganizarla, porque ahora como que la Ciudad Vieja queda cortada. De Pérez Castellano hacia la rambla portuaria no se camina, cuando hay una cantidad de cosas para ver y disfrutar, entre otras la propia escollera", sostuvo Carlos Varela.

Conjugando esfuerzos con la comisión de vecinos e instituciones públicas y privadas se realizan cada tanto en la plaza actividades sociales y recreativas "para que no se tugurice más de lo que ya lo está, pero la solución pasa por un plan integral y una inversión fuerte, como se hizo recién en Ferrer Serra y Democracia, cosa que cambió radicalmente la convivencia en el lugar, porque se consigue más empoderamiento, apropiación y control ciudadano. Se aumenta la fortaleza social de las personas y la comunidad".

Drogas.

Cuando se hace referencia al "mal uso" de los espacios públicos quedan englobadas diversas prácticas, como los desbandes, la prostitución o el consumo y la venta de drogas. El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, ratificó a El País lo que declaró a fines de agosto en la Junta Departamental en relación a las bocas de pasta base en la Ciudad Vieja.

"Cuando asumimos, cinco años atrás, había arriba de veinticinco bocas, identificadas por los vecinos en el marco de las Mesas de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hoy sigue habiendo bocas, pero podemos decir que andarán en el entorno de las cinco, porque también el tema es muy difícil".

Las construcciones en las plazas, en la medida que no se utilizan para sus fines ni tienen guardia, al igual que las casas tapiadas o abandonadas son proclives a sufrir un escenario de mal uso.

"Pero hay otras que no están tapiadas, son de doña María o de núcleos familiares y se usan como bocas de pasta base. La cerrás en un lado, te la abren en otro; detenés a quien está a cargo de la boca, y al otro día aparece el hijo, la madre, el padre, el tío o el abuelo y la vuelve a abrir", declaró Varela.

Esta labor que por cierto resulta compleja, fatigante y fatogosa, para el alcalde no deja de ser imprescindible como "una herramienta que permite, por lo menos, contener el trabajo realizado, porque lo más frustrante es que después de todo un operativo que lleva meses de investigación, de seguimiento, orden judicial y actuación para cerrar la boca, al otro día de nuevo se encuentra funcionando. Entonces, en esto la articulación interinstitucional entre Municipio y Ministerio del Interior es muy importante".

Tras la pista del dueño de un predio lindero.

El alcalde del Municipio B, Carlos Varela, ha ya solicitado información acerca del estado catastral del predio lindero con la Plaza de Deportes N° 1. Quiere conocerse si es propiedad de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Obras o si perdura el período de una posible cesión a empresas de transporte, ya que allí funcionó una terminal de ómnibus. La información permitirá definir el plan para una nueva plaza, que dejará atrás el cerramiento perimetral como forma de evitar malos usos del espacio público, desde la venta de droga hasta la prostitución.

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Un nuevo sistema para el funcionamiento de las plazas de deportes y plazuelas provistas con juegos es imperioso a partir de dos comprobaciones. El dato de que un 60% de los uruguayos no practican actividad física de ningún tipo en forma regular. Y el hecho de que esos espacios expulsan a quienes sí quieren hacerlo en tanto son ocupados o visitados por personas que allí se dedican a menesteres no deportivos. En torno a la Plaza N° 5 de la Unión, por ejemplo, la oferta sexual se acrecienta no bien cae el sol. También en sus instalaciones hubo una disminución notoria de concurrentes cuando funcionase un refugio del Mides en el gimnasio cerrado y polideportivo, único en la zona, que vino a sustituir la función del demolido Cilindro Municipal. El cambio de uso, los robos, las riñas entre los indigentes, el 80% hombres, la falta de limpieza y un solo policía como custodio se sumaron para que muchos jóvenes perdieran el hábito de asistir a las clases, muchas de las cuales debieron pasar a impartirse al aire libre. A diferencia de esta situación, otros espacios públicos suelen ser ocupados por personas que se resisten a ir a los refugios o no consiguen cama en ninguno, como se sigue dando en la calle Convención, en la cuadra en donde está la Puerta de Entrada del Mides o en la Plazuela Juan Ramón Gómez de la calle Durazno, entre Magallanes y Minas. En general se trata de personas con consumo problemático de drogas, trastornos psíquicos, o que al ser liberados de la prisión no pueden regresar al lugar donde residían. Acampar o pernoctar en espacios públicos son actos que por sí solo se consideran faltas desde que se aprobó la ley hace dos años, en septiembre de 2015. Pero aunque desde entonces y hasta mayo de este año se efectuaron unas 6.500 intervenciones, solo hubo 42 procesamientos sin prisión y dos con prisión. El Mides por su parte interviene también de acuerdo a la norma, pero pocas veces logra la integración a los refugios de las personas en situación de calle (más de 300).



Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna Renovación de la Plaza de Deportes N° 1. Foto: A. Colmegna

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