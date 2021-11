Con la ajena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) concluyó la pasada semana que Gas Sayago, la empresa propiedad de UTE y Ancap creada durante el gobierno de José Mujica para construir una planta regasificadora que abastecería de gas a Uruguay y Argentina, tuvo una gestión “deficiente” a cargo de jerarcas que “transgredieron normas y principios éticos” y “validaron expresa o tácitamente” situaciones irregulares que ocasionaron al país una pérdida de 213 millones de dólares.

El concluyente dictamen revela que Gas Sayago avanzó con el proyecto y la obra “sin estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones”. Tampoco sus autoridades atendieron ninguna de las numerosas advertencias de “cuantiosas pérdidas y desvíos” que se les realizaron, y siguieron gastando recursos de los contribuyentes como si no hubiese mañana.



Para colmo, cuando en 2012 el gobierno argentino resolvió bajarse del proyecto, Gas Sayago no procedió en consecuencia. Si el país vecino no compraba al menos la mitad del gas producido, la regasificadora no tendría razón de ser. Pero Gas Sayago siguió adelante, como si nada hubiera sucedido, gastando sin freno para una obra que ya se sabía que nunca se realizaría.



La Jutep determinó que los directores de UTE y Ancap no actuaron entonces con apartamiento de “las directrices generales de la buena administración pública”, y fueron “ineficientes en los controles”.



Para la Jutep no hay dudas de que los jerarcas de UTE y Ancap de la época “transgredieron normas y principios éticos, tanto de raigambre constitucional y reglamentario”. El órgano señala que las diferentes irregularidades identificadas “pueden constituir falta administrativa”, sin perjuicio de otras responsabilidades que deberá dirimir la Justicia del Crimen Organizado, a la que el actual gobierno ha denunciado el tema.



Las autoridades de UTE y Ancap involucradas en este cúmulo de desatinos y festival de falta de transparencia que le costaron al país, hasta el momento, 213 millones de dólares, ¿van a recibir la sanción administrativa correspondiente? ¿Cuál será? ¿Un simple chas chas en la cola o la prohibición de volver a ocupar un cargo público por un buen tiempo?



¿Y el dinero de los ciudadanos que Gas Sayago, UTE y Ancap dilapidaron con tanta irresponsabilidad? ¿Cuándo va a haber una norma que determine que un jerarca debe responder con su patrimonio por el daño que ocasiona al Estado con sus acciones o sus omisiones?



¿Y la Justicia del Crimen Organizado? ¿Va a archivar, como en tantos otros casos que escandalizaron a la opinión pública, o se va a poner los pantalones y a actuar con la severidad que el caso impone, sin importar los nombres de los involucrados y los partidos políticos a los que pertenezcan?



Si estos comportamientos no reciben el castigo ejemplar que merecen, otros funcionarios sentirán en el futuro que pueden tirar el dinero de los contribuyentes o usarlo para sus caprichos personales o sus ambiciones electorales.



