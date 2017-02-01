Ahorran $ 51: por no pagar fertilización a mayores de 40

FNR planea gastar $ 100: en 2017 en menores de esa edad.

El Estado ahorrará $ 51 millones este año por no financiar los tratamientos de fertilización asistida para mujeres mayores de 40 años, según cifras aportadas por El País por la directora general del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira.

Desde el 27 de febrero próximo las mujeres de entre 40 y 60 años ya no podrán acceder al sistema de copagos de tratamientos con el FNR, puesto que el decreto que reglamentó la ley 19.167, relativa a las técnicas de fertilización asistida, establecía en 2015 que las personas de esas edades podrían gozar de ese beneficio solo por dos años.

La organización "El sueño de ser mamá", formada por mujeres que se verán afectadas por el vencimiento de este plazo, y la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida Humana, integrada principalmente por médicos, pidieron al ministro Jorge Basso ampliar este tiempo. Adujeron los altos costos de los tratamientos que pese a la ayuda el FNR igual se debe pagar y a las trabas burocráticas que tiene el sistema. Sin embargo, el jerarca declinó la posibilidad de que haya una prórroga.

Ferreira, que también habló ayer en conferencia de prensa, señaló que en 2016 el FNR "gastó para los procedimientos de reproducción $ 60 millones".

De los tratamientos que se hicieron el año pasado, el 43% fue para mujeres de entre 40 y 60 años. Esto en un total de 1.306 procedimientos que fueron financiados.

Sobre las proyecciones para 2017, en tanto, la jerarca del FNR señaló que se espera gastar "unos $ 100 millones".

Sin la ayuda del Fondo, cada intento de fertilización asistida tiene un costo de $ 214.587.

Consultada sobre por qué va a ser mayor la cantidad de dinero que se va a gastar, cuando casi la mitad de las mujeres que accedieron al beneficio hasta ahora tenían entre 40 y 60 años, Ferreira señaló que "es más dinero porque las clínicas de reproducción asistida y los medicamentos que se financian suben sus precios".

Ferreira destacó que "son pocos los países que tienen como Uruguay cobertura universal en fertilización in vitro hasta los 40 años".

Advirtió que el FNR "financia una cantidad de prestaciones y medicamentos" y que "cuando lo hace debe tener en cuenta a aquellos que tienen mayores chances", ya que estas prácticas "se pagan con el dinero de la gente".

El FNR se encuentra haciendo un estudio sobre los niveles de efectividad de la fertilización asistida en mayores de 40 años, según explicó Ferreira, aunque destacó que se han recibido muchas cartas de mujeres embarazadas que agradecen por la ayuda de la institución. Sin embargo, la jerarca tomó como válidas las cifras que fueron brindadas a El País por Marisa Dellepiane, médica especialista en reproducción asistida y directora del centro Gestar, que trabaja con el Centro de Esterilidad de Montevideo, una de las cuatro clínicas habilitada para hacer los procedimientos de fertilización de alta complejidad.

Dellepiane manifestó que "la ley viene funcionando muy bien, con buenos resultados", y que "las pacientes menores de 35 años tienen una tasa de embarazo que llega al 53%; las que tienen entre 35 y 40 están en un 36%; y las mayores de 40 en un 20%".

A partir del 27 de febrero, FNR financiará fertilización asistida solo a menores de 40. Foto: Archivo

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