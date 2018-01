Agro: FA critica "oportunismo"y el gobierno prepara medidas

No hay una crisis generalizada del agro, hay dificultades en algunos sectores como la lechería y el arroz, pero también existen "oportunistas políticos" en las movilizaciones de los ruralistas. A esas conclusiones arribó ayer el Frente Amplio en la reunión del Secretariado convocado para analizar el enfrentamiento político del momento. Mientras tanto, el gobierno prepara medidas focalizadas para aliviar al campo.

La vicepresidenta Lucía Topolansky, el ministro de Ganadería Enzo Benech, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y el secretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo informaron ayer al Secretariado Ejecutivo de la coalición la situación planteada con el agro que se está movilizando en reclamo de medidas para aliviar la carga impositiva y solucionar el atraso cambiario.

La reunión duró tres horas y Miranda fue el vocero. La vicepresidenta solo dijo una frase que dejó en claro que para el oficialismo no hay crisis generalizada en el agro. "El peor momento del campo fue el de la aftosa", aseguró. En la misma línea se había expresado el ministro de Ganadería más temprano en la conferencia de prensa que brindó en su asunción (ver aparte), donde dijo no creer que este sea uno de los "momentos más graves" para los productores rurales.

"La acción social es una acción política. No se nos escapa que hay algún oportunista, o más de uno, que puede por ciertos intereses de campañas electorales ganar votos en ese sentido. Desde luego eso está dentro del juego posible, pero no lo compartimos, porque acá sí hay con actores partidarios diferencias sustanciales en cuanto al modelo de país que se propone", aseguró Miranda.

El presidente de la coalición precisó que si bien no se entrará en la suspicacia "de que hay una maniobra", "es un hecho objetivo de que hay actores políticos participando". De todos modos, admitió que "hay reivindicaciones legítimas" y dificultades en sectores como la lechería y el arroz.

El secretario general del Partido Comunista y senador Juan Castillo dijo a El País que "es notorio que hay oportunismo político y eso no ayuda a estos mismos sectores que están reclamando y no ayuda a encontrar una solución". "Si para algunos la solución es que se vaya el gobierno eso no ayuda", afirmó.

Castillo dijo pese a eso que, "hay una preocupación genuina de productores que están padeciendo algunos problemas, particularmente el pequeño y mediano productor". "Hay sectores que no están pasando lo mismo y hay grandes sectores que de crisis no están padeciendo nada", precisó.

El senador Leonardo De León (Lista 711) dijo a El País "que existen oportunistas políticos" que están por detrás de planteos de productores que sí tienen problemas. "Es lógico y evidente", señaló sobre lo que llaman "oportunistas políticos" detrás de las movilizaciones.

También quedó claro que el gobierno negociará "con la institucionalidad", lo que en términos concretos implica no hablar directamente con el movimiento de los llamados "autoconvocados", y aunque ayer no fue expresado esto textualmente, esa es la idea.

De León dijo a El País que se ratificó lo afirmado por el presidente Tabaré Vázquez el pasado lunes, en el sentido de que se debe hablar con "interlocutores válidos", en referencia a las gremiales del agro.

"Maquinita del dólar".

Además Miranda se permitió discrepar con algunas de las medidas concretas que están reclamando los productores, por ejemplo una suba del dólar a $ 36 o la marcha atrás con el cobro del Impuesto a Primaria. "El precio del dólar no es controlable por el Estado uruguayo. La maquinita de hacer billetes no la tiene el Estado uruguayo. Hay planteos que son razonables y hay planteos que no lo son", afirmó en la conferencia. Además, opinó que el Impuesto a Primaria es "universal" y tiene una "buena finalidad".

Por su parte, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) advirtió que "la izquierda no transa con tirar abajo las políticas sociales". "Hay que mirar todo con mucho respeto y cuidado, son hombres y mujeres de trabajo, pero no compartimos la variable de ajustes que plantean unos que es terminar con las políticas sociales, incluida la educación", indicó en referencia a una propuesta que circuló entre productores pero no fue aprobada.

En la reunión preparatoria de la asamblea que se celebrará el martes en Durazno se analizó la posibilidad de solicitar al gobierno el recorte de ciertas políticas , pero ello fue descartado.

Medidas.

El Ministerio de Ganadería, el de Economía y la OPP están trabajando en posibles medidas focalizadas para que cuando se ofrezca una propuesta se oriente a resolver la situación del sector que tiene problemas realmente y no beneficie a los que no los tienen.

De León aseguró que se atenderá "a cada sector" en problemas. Además, remarcó que el próximo martes se reunirá la bancada para tratar el proyecto de ley que impulsa la renovación del fondo lechero para atender el endeudamiento de los tamberos.

Los puntos de vista del oficialismo.

Juan Castillo - Senador del Partido Comunista. "No descalificar" "No hay que descalificar porque no son todos los productores iguales. Tienen todo el derecho a movilizarse y el gobierno también tiene todo el derecho de respetar a las organizaciones más representativas del agro".

Javier Miranda - Presidente del Frente Amplio. "Falsa dicotomía" "No es buena la idea maniquea de polarización entre actores sociales. Queremos destacar la importancia del sector agropecuario en el país y no creemos que sea buena cosa intentar plantear una falsa dicotomía".

Rafael Michelini - Senador del Nuevo Espacio. "Mucho respeto" "Hay que mirar todo esto que está pasando con mucho respeto y cuidado, porque hablamos de hombres y mujeres de trabajo; pero la variable de ajustes que plantean unos, que es terminar con las políticas sociales, no es de recibo"..

Benech descarta crisis agropecuaria generalizada.

El flamante ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, afirmó en su primer contacto con la prensa ayer que no cree que este "sea uno de los momentos más graves del agro. Vi muchas movilizaciones de este tipo e incluso participé", sostuvo el sucesor de Tabaré Aguerre.

Consideró que "está bien que la gente se exprese, pero también creo que Uruguay tiene institucionalidad, tenemos canales, los hemos recibido con el presidente y los ministros y los invitamos a conversar".

El nuevo titular del MGAP aseguró que el gobierno y la secretaría de Estado que dirige "está ocupado más que preocupado" por las movilizaciones que está haciendo el sector agropecuario. "Queremos un país unido y no dividido", afirmó el funcionario.

También defendió el accionar del gobierno respecto del sector agropecuario y afirmó que "hay cosas que ya se hicieron", recordando la rebaja de la energía eléctrica para los tambos que consumen hasta 15 kilowatt, medida que se corrió tres meses más" y "en junio del año pasado el gasoil bajó 8%".

Más allá de eso, reconoció como sectores más complicados a la lechería y el arroz. "El sector arrocero es eficiente y competitivo pero está apretado con los números", agregó buscando frenar el malestar de los productores con el presidente Tabaré Vázquez porque dijo que el problema de la baja rentabilidad se solucionaba con la Ley de Riego y con una mejora de la productividad".

Benech fue tajante: "queremos sentarnos a la mesa a conversar y no hacer anuncios fáciles", pero también advirtió "si hay que tomar medidas", antes las movilizaciones del agro, si se apartan de la constitución y el respeto, "las tomaremos".

Remarcando la continuidad de la línea de trabajo trazada por su antecesor Benech, ratificó en el cargo a todos los directores de las Unidades Ejecutoras de la secretaría de Estado.

Benech ingresó al MGAP en 2012 como subsecretario y antes fue presidente del INIA y del Inase. Como subsecretario lo acompañará Alberto Castelar, hasta hace pocos días director general de la cartera de Estado. Su lugar será ocupado ahora por el Dr. Horacio Cervetti, que fue jefe de los Servicios Jurídicos del MGAP durante más de diez años.