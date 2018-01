Agro amenaza con parar ventas

La rebaja en el precio de los combustibles o, si no es posible, su libre importación, la reducción de la contribución inmobiliaria rural, evitar la duplicación de los pagos del Impuesto de Primaria, el abatimiento de las tarifas de la energía eléctrica y la exoneración de los aportes al Banco de Previsión Social de los productores pequeños y los colonos que tienen menos de 50 hectáreas, son algunas de las propuestas que se analiza incluir en el documento que los productores "autoconvocados" presentarán al gobierno el 23 de enero en Durazno, según supo El País.

Una comisión de cuatro miembros, integrada también por personas no vinculadas directamente a la actividad agropecuaria, elaborará en reserva el planteo, dijo a El País Marcelo Nougué, uno de los organizadores del encuentro. El grupo es reducido para intentar preservar la confidencialidad del documento. También se incluiría un reclamo de más firmeza en el combate al abigeato, mejorar la seguridad pública, que el Ministerio de Desarrollo Social no asista más a personas de menos de 35 años, cerrar acuerdos comerciales con otros países, un dólar a $ 36 (hoy está a $ 28,19 para la compra y a $ 28,8 a la venta) y bajar el gasoil de $ 40,40 a $ 26.

Ayer, se realizó una reunión preparatoria en la que participaron 150 personas y que duró siete horas. Se formaron diez subgrupos. Allí se definió el cronograma de acciones de los productores una vez culminada la concentración. Se realizarán concentraciones a partir del 31 de enero al mediodía hasta las 18 horas del 1° de febrero a la espera de una respuesta del presidente Tabaré Vázquez al pedido de reunión que se le realizará el 23 y a los planteos que se le elevarán el día 26.

Si bien ayer se prefirió no avanzar en las medidas que se adoptarían, si no hay respuesta satisfactoria del gobierno, podría suspenderse durante tres días el envío de hacienda a los frigoríficos y la venta de otros productos agropecuarios. "Hay miles de ideas", dijo Nougué.

20.000 o más.

Los organizadores de la concentración esperan que asistan, al menos, 20.000 personas. Ayer se divulgó un mapa por WhatsApp explicando cómo llegar al lugar. La idea es que la reunión no se extienda más de dos horas porque habrá asistentes que deberán viajar cinco o seis horas para llegar y el mismo tiempo para regresar. Habrá "stands" con bebidas y comida que serán atendidos por instituciones sociales. Se abrirá una cuenta en Abitab para recibir aportes para la organización. Se hará luego una "rendición de cuentas" lo más transparente posible, dijo Nougué.

Al final del acto se leerá una proclama, pero antes hablará un grupo reducido de oradores invitados, cuya lista se está elaborando. Nougué explicó que se piensa en personas "que sean referentes, que hayan mostrado a la largo del tiempo la mayor neutralidad a la hora del análisis del interior, hay varios nombres en danza, incluidos de algunos comunicadores". El portavoz de los organizadores ratificó que se ha descartado de plano la realización de piquetes. A los organizadores les gustó un afiche de convocatoria que bajo el escudo nacional dice "Llamado a la unión y manifestación en contra de los abusos del gobierno. Ciudadanos, agro, comercio, industria, todos. El país entero sin colores". De todas formas, no está definido que sea el afiche "oficial" y se sopesa si es buena idea incluir la frase "en contra de los abusos del gobierno".

Mientras se hacía la reunión se desarrollaban varias concentraciones de productores agropecuarios.

La polémica.

En la cuenta regresiva al día 23 y luego de la reunión del presidente Tabaré Vázquez con cinco gremiales, que dio lugar a interpretaciones muy diversas, la polémica recrudeció y desde el oficialismo se buscó relativizar que el campo esté en crisis. El diputado Alfredo Asti, muy cercano al ministro de Economía, Danilo Astori, escribió en Twitter: "¿Ésta es la crisis? Cuando comparan valores del dólar, gasoil y petróleo entre 2005 y hoy, olvidan poner también el valor de los campos en aquel momento y hoy. Puede haber problemas, pero crisis generalizada NO. Puede haber soluciones pero NO pretendan cambiar a un Gobierno electo", escribió el legislador. Y retuiteó varias notas de la sección Rurales de El País que entiende abonan su tesis. El inspector de Trabajo, Gerardo Rey, enfatizó: "Un despropósito por donde se lo mire. Criticaron que Tabaré demoraba en concretar la entrevista SOLICITADA POR ELLOS. El primer día de retorno a las actividades formales del Presidente y en medio de un cambio de Ministro del sector por renuncia del anterior los llama y NO VAN!!!", escribió Rey con respecto a la resolución de la Federación Rural de no concurrir al encuentro del lunes. Hoy se reunirá el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio para analizar la situación.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó al presidente por decir que el sector arrocero debía mejorar su productividad. "Lo que dijo Vázquez sobre los arroceros prueba que desconoce la realidad del sector y que está muy mal asesorado. Además provocó aumento del malestar y enojo entre los productores. No se puede negar la enorme crisis de competitividad que vive el aparato productivo", disparó.

Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural, ironizó sobre los dichos de Vázquez: "¿ que dirá el ex ministro Aguerre (arrocero) de esta afirmación del Presidente Vázquez?".

Esteban Valenti fustigó a la oposición. "Los blancos y colorados para tener un mínimo de credibilidad sobre sus apoyos a los reclamos del campo, deberían hacer autocrítica sobre como dejaron al sector, casi en la asfixia", escribió. El ex presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, escribió que "lo que Vázquez dice que "no piensa cambiar", es lo que debe cambiar urgente: la política económica y fiscal, para eso hay que cortar con el derroche de los dineros públicos".