Se agotaron los números para vacunarse hoy por fiebre amarilla

Sobre las seis de la mañana de hoy miércoles uruguayos que prevén viajar a Brasil en las próximas semanas comenzaron a formar la fila en las puertas del Hospital Pereira Rossell y Militar para vacunarse contra la fiebre amarilla. Sin embargo sobre las 8 de la mañana ya no quedaban números.



Según pudo comprobar El País se otorgan solo 120 por día, pero las de hoy se agotaron rápidamente. Pese a que el Ministerio de Salud Pública informó que se daría prioridad a “aquellas personas que viajen en la primera semana del mes de febrero”, hoy no se contempló ese criterio y se vacunaron por orden de llegada. Esto se debe a que la vacuna ofrece protección a partir de los 10 días de administrada por lo que si el viaje es anterior no tendrá inmunidad.



Una joven que cumplía los 10 días hoy antes de viajar dijo a El País que “no importó” y que se le comunicó que “no había más número y no podían hacer nada, que volviera mañana”.



El MSP abrió los vacunatorios específicamente para los viajeros con destino único Brasil y estableció que las personas de dos años y más reciban la vacuna con una dosis 0,1 ml sin necesidad de agendar fecha y hora, según explicó en un comunicado.



Los vacunatorios establecidos son el Centro Hospitalario Pereira Rossell (entrada por Lord Ponsomby, lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs) y el de Sanidad Militar ( 8 de Octubre 3050. Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 hs.) entre el 23 y el 26 de enero.



El MSP también informó que “las personas que requieran vacunación por viajar a otros destinos que exigen un Certificado Internacional de Vacunación y los menores de 2 años deberán agendarse ingresando al enlace http://www.tramites.gub.uy. La vacuna se administra en el Puerto de Montevideo, tal como se ha realizado hasta ahora”.



En el interior la vacuna se administra en los centros habituales.