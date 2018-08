Aduanas: "La frontera es permeable, no se puede controlar al 100% de lo que entra"

El director de Aduanas, Enrique Canon, admitió hoy en conferencia de prensa que "la frontera es permeable" y que "no se puede controlar al 100% lo que entra al país ni en cuanto a las personas ni la mercadería ni las embarcaciones".

Las declaraciones se producen a raíz del escándalo y la investigación que se está realizando en Argentina por el pago de millonarias coimas, cuyos fondos en parte habrían pasado por Uruguay.

Canon admitió que "puede haber pasado que hayan entrado con dinero" a nuestro país, pero señaló que "si eso pasó, no lo usaron en el mercado uruguayo. "Todos los análisis de prensa y de especialista arrojan las siguientes conclusiones: en el caso de haber ingresado con ese dinero, eso no ha sido invertido en el país o por lo menos no lo han invertido mayoritariamente. Hubiera sido un escándalo económico y financiero, se hubiera alterado la cotización del dólar", dijo.



"No tenemos ninguna denuncia más que las que salieron en la prensa argentina por el tema de puerto Camacho (en las inmediaciones de Carmelo) Por eso por el momento no van a tomar ninguna medida", agregó, aclarando que se hizo "una investigación administrativa de urgencia en puerto Camacho, que arrojó cero resultados".

La Armada Nacional de Uruguay admitió recientemente que tiene dificultades para controlar el tránsito en la zona de Carmelo porque los radares de Colonia no funcionan. Y según indican en el país vecino, fue por el puerto de Carmelo que se ingresó desde Argentina a Uruguay unos US$ 200 millones provenientes de coimas pagadas a los gobiernos del matrimonio Kirchner.



Las sospechas son a raíz de casos como el de Ernesto Clarens, un financista vinculado a Néstor Kirchner y cuyo nombre fue mencionado por varios empresarios arrepentidos como destinatario de los sobornos, que viajó 91 veces a Uruguay en barcos privados, sobre un total de 164 traslados.



Sobre los US$ 200 millones mencionados anteriormente, Canon aseguró: "Estoy convencido de que no hay ningún funcionario de Aduanas que haya mirado para el costado para dejar ingresar ese dinero".



"La posibilidad más cierta es un Uruguay ´trampolín´. Puede haber ingresado (dinero). Hay un avión que dicen que vino de tránsito y como ustedes escucharon los controles de las aeronaves que están de tránsito son realizados aleatoriamente. No existe Aduana en el mundo que sea impermeable", sostuvo.



"Es imposible cubrir el 100% de la frontera", insistió. Y añadió que "se hace gestión de riesgos y de acuerdo a la información que contamos disponemos de los recursos en aquellas zonas mas peligrosas para que entren lo menos posible".

El jerarca dijo también que "Aduanas no tiene recursos ni funcionarios para detectar la infiltración de narcos en el país". Como ejemplo, señaló que "no se revisan los bolsos de mano, sí los equipajes", por un tema de "tiempo" y de funcionarios, detalló.