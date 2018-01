Adriana Peña: sector de Lacalle Pou "se unió al FA" para "poner palos en la rueda"

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, denunció que la Lista 59 del departamento, que pertenece al sector del senador Luis Lacalle Pou, está trabajando para "poner palos en la rueda" a su gestión.



En declaraciones al programa Desayunos informales de Teledoce, la jefa departamental dijo que la agrupación, encabezada por la edil Alexandra Inzaurralde y el exintendente de Lavalleja, Herman Vergara, "es minoría y no supo asimilar que perdió". "Ellos creían que ganaban la elección y fue un golpe muy duro que no pudieron asimilar", indicó.



"He intentado dialogar con esta gente hasta el cansancio. Voy a la bancada, propongo las cosas, converso. Después ellos van a la junta y votan lo que se les antoja en contra de la bancada", cuestionó Peña.



La intendenta contó que tiempo atrás, Lacalle Pou visitó el departamento y le planteó que "haga un ofrecimiento" al sector de Inzaurralde y Vergara "para que integren el ejecutivo departamental, a ver si hay un acercamiento", a lo que ella respondió que "he agotado el diálogo en todas las instancias, pero el diálogo es de dos".

Los dichos de Peña llegan luego de que la Junta Departamental de Lavalleja decidiera, con los votos de ediles frenteamplistas, colroados y del sector de Lacalle Pou, aprobar un decreto interpretativo que obliga a la Intendencia a revertir aumentos de hasta 107,8% que iban a tener a partir del 1° de enero jerarcas municipales.



Peña contó que "el único aumento del 100% que se mantuvo fue el de un cargo profesional, de un ingeniero que cobraba 51.000 pesos y pasa a cobrar 106.000 pesos". "Díganme qué ingeniero, con los sueldos que cobran, va a ir a trabajar a Lavalleja en forma exclusiva por $ 106.000", cuestionó.



El caso fue el aumento salarial de Gastón Elola, director de Vialidad de Lavalleja, quien está en pareja con Peña desde mayo de 2015.



Sobre este tema, la intendenta manifestó que el jerarca ocupa su puesto "desde la gestión anterior", cuando aún no eran pareja, y que fue promovido por el diputado Mario García, de Alianza Nacional, de quien además es suplente en el Parlamento. "Tiene más años de política que yo, el merecimiento al cargo lo tenía", afirmó.



"El problema es que no solo está haciendo una gestión que ha superado ampliamente mi propia gestión pasada, la de Herman Vergara por supuesto, sino que además la gente pide que sea el (próximo) candidato a la Intendencia", aseguró.



Peña denunció que la Lista 59 "se ha unido al Frente Amplio para trabajar" en contra de su gestión.



Sobre este tema, mencionó que cuando se eligió al presidente de la Junta Departamental, "no consultaron al resto de la bancada" y "consiguieron los votos del FA para votar al presidente, Marcelo Rodríguez".



"Las caretas se caen y la gente sabe muy bien de lo que estamos hablando: de la calidad de gente, la honestidad, el trabajo y lo interesados que estamos en que el departamento salga adelante; y aquellos que trabajan políticamente poniendo palos en la rueda para que se haga menos, cuando se pasa raya para la elección, ahí es que la gente opina, y la gente sabe muy bien lo que hacemos en el departamento y con la cristalinidad que trabajamos", concluyó Peña-.