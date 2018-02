Último adiós a la mujer asesinada por su esposo

En un clima de consternación y dolor, familiares y amigos despidieron ayer en el cementerio de Fraile Muerto a María Julia Olivera Desplast, la mujer de 29 años que fue asesinada el viernes por su pareja, un hacendado de 42 años. Es el segundo femicidio en lo que va del año.



El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas cuando la mujer regresaba a la casa de sus padres, donde estaba viviendo transitoriamente luego de que se hubiera separado de su pareja hacía siete días. Allegados a la joven dijeron a El País que ella puso punto final a la relación que había iniciado cuando tenía 15 años y él 28.



El homicida, que está vinculado a actividades ecuestres en la zona de Tupambaé, se acercó a la víctima con un revólver 357 y la asesinó de tres disparos, a media cuadra de su vivienda y a una del lugar donde ella trabajaba. Luego de haber cometido el crimen, el hombre llamó a su hermano y le contó lo sucedido. Con él se presentó en la Seccional 8va. de Tupambaé, a 20 kilómetros del lugar del homicidio.



La pareja tenía un hijo en común de 13 años, que desde la separación vivía con su madre y sus abuelos.



“Ella lo había dejado hacía una semana porque él era violento, pero pidió que nadie dijera nada y que no hicieran denuncia para no hacer pasar malos momentos a su hijo”, dijo la alcaldesa de esa ciudad, Graciela Echenique.



“Evidentemente que su silencio hizo que le costara la vida y el sufrimiento aún mayor de su propio hijo, que ella tanto protegió”, indicó Echenique.



El hombre, que no aceptaba la separación, había sido visto en esos últimos días cerca de donde vivía su ex esposa.

Testigos.

Víctor Silvera, un vecino de Fraile Muerto que tiene su casa frente al lugar donde fue asesinada la mujer, fue quien dio aviso a la policía cuando salió y vio a la joven tirada en el piso. “El asesino preparó todo: dejó la camioneta a una cuadra, se vino caminando hasta la esquina, la esperó con el arma en la mano y un casco de moto”, comentó Silvera.



La joven víctima regresaba en bicicleta luego de haber acompañado a su abuela hasta la casa, dijo Silvera. “El casco lo dejó abandonado en la calle junto al revólver después de pegarle los tres tiros a quemarropa y en la cabeza”, narró. “Yo presumo que lo traía para cubrirse la cabeza y la cara para que no lo conocieran, pero no le dio el tiempo de ponérselo porque ella venía rápido en la bicicleta cuando el llegó hasta el lugar”, indicó Silvera.

En la escena del asesinato se comenzaron a reunir los vecinos, alarmados por lo que ocurría. Al principio hubo un desconcierto total. “Una vecina pensó que se había caído de la bicicleta, pero por los estampidos de los tiros, que algunos pensaron que eran cohetes, nos dimos cuenta que no había sido eso”, indicó Silvera.



En poco tiempo todo el pueblo se enteró. “El cuerpo de la mujer estuvo en el lugar, tirado donde fue asesinada, por casi cuatro horas”, explicó la alcaldesa y agregó: “fue como haberla velado allí. Cientos de vecinos rodearon el cuerpo hasta que llegó la Policía Técnica y comenzó a hacer las pericias recién cerca de las doce y media de la noche”.



Graciela Echenique, alcaldesa de Fraile Muerto. Foto: Néstor Araújo.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, oriundo de esa localidad, conocía a la joven y escribió un mensaje en Twitter:

Ocurrió en mi pueblo, en la cashe 12 como la llama Hugo Rojas Olivera. Julia fue compañera de mi sobrino.

Conozco a toda su familia desde que era niño.

Sus padres, sus tios, sus abuelos...

Un nuevo feminicidio duele y que esto sigue teniendo nombre. https://t.co/JRXDnY8SzE — Jorge Diaz (@fiscaldecorte) 10 de febrero de 2018

María Julia Olivera Desplast es la segunda víctima de femicidio de 2018.