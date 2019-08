Adiós a Martha Aguiar Beltrán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hija de César Luis Aguiar, fundador y director de BP Color, y nieta de Washington Beltrán Barbat, fundador de El País, Martha cargó la cruz de su último tiempo con generosidad sin límites y dignidad superadora.



El miedo al sacrificio se supera con el amor hacia aquellos por los cuales uno se sacrifica. Y siempre en compañía, que es el lugar del coraje. Martha amó la vida y la realidad, y desde allí construyó una trayectoria marcada por las exigencias del corazón.



Su itinerario periodístico se inauguró en el diario Mundocolor, allá por 1978. Precisamente, hace pocas semanas había participado de la cena anual de los integrantes que pasaron por esa publicación. Ya en El País, trabajó durante años en una página dedicada a la mujer; cubrió varias temporadas de verano; y formó parte del elenco redactor de El País de los Domingos.



Con espíritu dispuesto, libertad y buen humor, empujó un gran abanico de notas periodísticas. En los últimos años de su carrera fue una asidua colaboradora del suplemento El Empresario, de la sección Gente y Negocios y múltiples notas sociales.



Martha fue una mujer de gran fortaleza y abierta a los cambios. La hondura del cambio debe ser tal que cambia hasta mi gusto por la acción: me libera del miedo al esfuerzo, me da ánimo para el sacrificio y me permite responder radicalmente a las demandas de la caridad. Esa síntesis, como una gracia, se hizo verdad en la actitud vital de Martha. Esta casa periodística, que fue la suya, promete llevarla todos los días en su corazón.