Adeom se moviliza y para desde las 11:00 h

Adeom se concentrará hoy, a las 11:00 horas, en la Junta Departamental (Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo), donde los ediles del Frente Amplio aprobarán el Presupuesto Quinquenal de Montevideo en una sesión extraordinaria.

Durante la movilización habrá un paro parcial de los servicios que presta la Intendencia de Montevideo. El reintegro a las actividades se decidirá durante la concentración, que se realizará en rechazo al Presupuesto, el "recorte salarial" y la contratación de empresas privadas, entre otras cosas para recoger la basura.

El secretario general de Adeom, Facundo Cladera, dijo ante la Comisión de Presupuesto de la Junta que los municipales vienen desde el año 2002 sin recuperar salario. "A grosso modo, lo que hemos logrado recuperar de la pérdida del 2002 ha sido a raíz de la continuación de un juicio que se le realizó a la Administración del entonces intendente Mariano Arana, que, como es de público conocimiento, fue ganado por el sindicato. Como consecuencia de eso, por un lado, se pudieron cobrar las diferencias de los haberes y, por otro lado -esto sí fue sobre la base de una negociación con el intendente Ehrlich-, se logró recuperar parte de lo perdido, un 16,5, que fue a lo que se llegó", indicó el sindicalista.

Cladera señaló que los únicos ajustes que están teniendo los trabajadores municipales son por IPC y que "cuando se nos presentó el presupuesto en octubre la Intendencia había fijado para salarios 7.700 millones de pesos, pero en el texto del presupuesto dice 7.500 millones de pesos; o sea que están faltando 200 millones de pesos".

"Con respecto a la incidencia que tienen las retribuciones personales, la Intendencia de Montevideo, como la mayor prestadora de servicios que tiene el país, tiene una incidencia de los salarios bastante importante, pero aunque se reduzca esa incidencia, se reduzcan las horas extras, no ingrese personal, la tarea igual la va a tener que hacer alguien", concluyó el secretario general de Adeom.

