Adeom reclama pago extra para recolección de basura

Los residuos seguirán acumulándose este fin de semana.

Los trabajadores del turno vespertino del Cantón Buceo, que gestiona buena parte de la operativa de los camiones levantacontenedores, resolvieron en asamblea "comenzar a tomar medidas de lucha con el objetivo de concretar una jornada de trabajo que equipare a todos los funcionarios del sector". Esto se debe a que la IMM convoca a los nuevos funcionarios a trabajar los domingos sin pagarles el complemento que corresponde a quienes desempeñan tareas en jornadas no laborables.

"En el turno vespertino no vamos a trabajar con compañeros que realicen horas extras, o que sean de otro sector", anticiparon los funcionarios.

La Intendencia convocó ayer a Adeom a una reunión bipartita para abordar el problema de la basura, que se viene acumulando en los contenedores y en las calles de la ciudad. Un día antes, el director de Desarrollo Ambiental, Óscar Curutchet, informó a El País que esto se debe a dos factores: problemas con la flota de camiones (los viejos están en mal estado y los nuevos son insuficientes) y medidas sindicales de Adeom.

Según Curutchet, hay un atraso de 3.700 contenedores, 3.000 de los cuales fueron dejados sin levantar por las medidas sindicales. Los barrios más complicados son La Comercial, Unión, Buceo y Malvín.

"Curutchet miente".

El dirigente de Adeom y trabajador del sector Limpieza Pablo González dijo ayer a El País que "Curutchet, en vez de dar respuesta a la plataforma y a los reclamos del sector, miente burdamente y da a entender que hay 3.000 contenedores atrasados por la medida tomada por un turno, cuando la única responsabilidad es del gobierno anterior y del actual".

Otro reclamo es el de los pasajes de grado. La carrera de los municipales va del nivel 5 al 1. Para pasar del 5 al 3 es necesario que haya una "promoción" (lo cual recién ocurrirá en 2018) y para ascender del 2 al 1, deben concursar. Pero es necesario que la Intendencia haga llamados, en los que además decide la cantidad de cupos. Según González, de 496 peones "hay solo 9 en el nivel 2, y 6 en el nivel 1. En tanto, 170 obreros están trancados en el nivel 3 de la carrera". A su vez, "de 245 conductores de camiones, hay 8 en nivel 2, y 3 en el nivel 1, junto a 77 que están trancados en el tercer escalafón". "Hay que aclarar además que los compañeros de los niveles 2 y 1 están en condiciones de jubilarse", explicó el dirigente de Adeom.

González dijo que "aparte de los camiones que están rotos, hay lavacontenedores que no salen hace años, algunos de los cuales perdieron la garantía estando parados".

Críticas a la gestión de IMM

El edil Marcos Laens (Novick) consideró que "existe evidentemente un grave problema de gestión y de planificación" en la IMM con respecto a los residuos. La IMM por un lado reconoce que no tiene los camiones para hacer la tarea y por el otro culpa a Adeom. No es coherente en su discurso", sostuvo el edil.

Contenedores: ayer había 3700 sin levantar. Foto: Marcelo Bonjour

PROBLEMAS DE LIMPIEZA EN MONTEVIDEO