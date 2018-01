Adeom inició un nuevo paro que afecta la recolección por sanción a dos funcionarios

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó esta tarde que el Sector Limpieza de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) resolvió realizar un "paro por tiempo indeterminado" a causa de la sanción contra dos funcionarios.



El paro comenzó a regir en la tarde de este lunes, mismo momento en el Consejo Ejecutivo de Adeom comenzó una reunión en la Mesa de Limpieza, de la que participan unas 40 personas, donde se definirán futuras medidas.



Dirigentes sindicales indicaron a El País que se necesitan ocho representantes para aprobar una moción en la que no se descarta una eventual ocupación, pero al momento solo hay siete de ellos.



El asesor en relaciones laborales de Desarrollo Ambiental de la comuna, José Prato, aseguró que Adeom "no acepta la autoridad" y que desde la Intendencia "no vamos a negociar ningún tipo de sanción".



Prato dijo que la medida de paro se tomó luego de conocerse la sanción a los dos funcionarios que no quisieron realizar las tareas que les fueron asignadas.



Las sanciones, continuó el jerarca, "fueron puntuales". Una contra un trabajador que cuestionó que se le pidiera quedar más tiempo a realizar una tarea.



El segundo caso ocurrió cuando a un trabajador administrativo de la base de Buceo se le solicitó dos veces que realizara unas planillas, trabajo al que se negó, según Prato. "Cuando uno se niega a hacer un trabajo asume la responsabilidad de lo que está haciendo".



"Vamos a hacer los máximos esfuerzos para que este paro sea por el menor tiempo posible y vamos a reforzar todo lo que sea privado para intentar poder tener la ciudad limpia", finalizó.