Adeom muestra "preocupación" por cambio en Limpieza y pide camiones

El secretario general del gremio denunció que existe una intencionalidad para privatizar el servicio de recolección de basura "para debilitar a los trabajadores".

Desde Adeom se expresó preocupación por la salida de Néstor Campal de la Dirección de Limpieza de la Intendencia de Montevideo.

En declaraciones a Montevideo Portal, el secretario general del gremio, Facundo Cladera, djio que la renuncia de Campal "llama la atención" en una situación en que los problemas de infraestructura y el ingreso de empresa privadas al sector de recolección de basura "preocupan".

Cladera también hizo mención a la situación de los camiones recolectores. "Dijimos que había menos de los que se necesita para hacer la recolección, porque nunca baja la cantidad de basura. Si precisás una infraestructura para operar y operás con el 70% siempre vas a trabajar con atraso", indicó.

Criticó que se haya ampliado la cantidad de contenedores pero "sin tocar la cantidad de camiones", en lo que calificó como "decisión errónea". También dijo que las empresas privadas están siendo convocadas porque "se debilitan los servicios de una manera que llega el momento en que el trabajo supera las herramientas que se tienen".

"Nosotros creemos que hay intencionalidad de privatizar para debilitar la fuerza de los trabajadores. Muchas veces los dueños de las empresas están ligados a las campañas políticas y los jerarcas de turno", denunció.

El sindicalista se quejó de que Adeom "pagara los platos rotos" en el 2015, "porque se dijo que los militares salían a la calle por Adeom cuando en realidad era por la Intendencia no lograba hacerse cargo de la limpieza".

Cladera anunció también que este fin de semana se llevará a cabo un operativo en conjunto entre todas las cuadrillas de los municipios y la comuna "para hacer frente a la recolección de basura".

Campal asumirá este jueves a las 15 horas como nuevo titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria.

El alejamiento del titular de la División Limpieza de la IMM se concreta en un momento crítico de la administración municipal con respecto a la recolección de residuos en la capital. Campal dijo el miércoles a El País que el cargo para el que fue designado es "el mejor al que podía aspirar" como geólogo.

El miércoles, un cartel colocado a la entrada de la oficina de la División Limpieza, ubicada en el 6° Piso del Palacio Municipal, señalaba que los reclamos por el estado de los contenedores pueden hacerse por el 1950 3000 opción 3, pero se advertía que "por la cantidad de reclamos recibidos y los recursos disponibles, los reclamos están siendo atendidos en un plazo de 90 días".

Según dijo Campal a El País, el problema "grueso" de la acumulación de basura se solucionará con la llegada de los primeros cinco camiones nuevos, dentro de 45 días.

El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, dijo este jueves en el programa Inicio de Jornada de Radio carve que “la salida de Campal es algo personal, porque él es geólogo” y "de ninguna forma" se debe a un tema político.

Asimismo, confirmó que Daniel Martínez "se va a tomar unos días" para decidir quién quedará a cargo de la División Limpieza. Según supo El País, un técnico podría desempeñar estas funciones hasta tanto se tome una decisión política sobre el cargo

Malvín miércoles de mañana. Foto: Ariel Colmegna

MONTEVIDEO