Adeom logra acuerdo y recolección de basura se normaliza a partir de las 22

Los trabajadores resolvieron no continuar con la medida luego de tener una reunión con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Luego de una reunión con el intendente Daniel Martínez, los funcionarios municipales de Montevideo decidieron que a las 22:00 horas de este miércoles retirarán la medida de no levantar basura.

La resolución se había tomado en rechazo a los “malos tratos” y a la “persecución sindical” de un jerarca del sector que trabaja en el Cantón Buceo, informaron fuentes de Adeom a El País.

El funcionario fue denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Junta Departamental y la propia Intendencia.

En la tarde de ayer, Adeom había informado a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, que "ante el poco avance de la administración" se "continuará con la medida de paro".

Entre las medidas que se tomaron, los trabajadores habían resuelto evaluar una Asamblea urgente de Limpieza, cortar con la realización de horas extras y solicitar una reunión con Martínez, la que fue concretada esta tarde.

El debate por el Presupuesto derivó en varias medidas sindicales. Foto: L. Mainé

CANTÓN BUCEO