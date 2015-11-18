Adeom dice que el problema de la basura es la gestión

La presencia de contenedores saturados de basura es muy visible en varios barrios de Montevideo. Mientras esto ocurre, la Intendencia acusa a Adeom de ser la responsable de la situación por realizar "paros distorsivos que afectan el servicio de limpieza" y el sindicato señala que la causa del problema es la "mala gestión" del intendente Daniel Martínez.

Ayer, el sindicato de los municipales emitió un comunicado señalando que "En varias oportunidades realizamos las denuncias pertinentes para dar soluciones a temas que desde nuestra perspectiva pueden dar respiro a una flota de camiones desgastada y a la falta de mantenimiento de la misma. Es por esta razón que deslindamos responsabilidades ante los retrasos en los servicios que se vienen dando desde hace semanas y exhortamos a que rápidamente se pueda dar respuesta a esta situación por parte de la Intendencia en cuanto a la falta de inversión, por ello la deficiencia en la gestión no es responsabilidad de los trabajadores".

Por su parte, la comuna respondió por la misma vía que "las dificultades para realizar la recolección de residuos y el mantenimiento de la limpieza en la ciudad en los últimos días han generado una situación de lógica molestia y preocupación de los vecinos. La Intendencia de Montevideo pone en conocimiento que a pesar de la preocupación compartida por esta situación y de los máximos esfuerzos que se realizan para regularizar la tarea, lamentablemente las medidas gremiales adoptadas (paros distorsivos que se vienen realizando en los distintos sectores) han afectado el normal funcionamiento de los servicios de recolección de residuos en la ciudad".

Adeom tiene previsto un encuentro hoy, a las 14:00 horas, con el intendente Daniel Martínez y mañana realizará una asamblea general con paro total de actividades desde las 10:00.

Uno de los 10.000 contenedores de la capital ayer en Malvín. Foto: Archivo

Crece el atraso con contenedores y siguen los paros