Adeom desnudó fragilidad del sistema de limpieza

Adeom expuso ante la Junta Departamental la fragilidad del sistema de recolección de residuos en Montevideo, advirtiendo que la flota de camiones de la Intendencia no está en condiciones —por número y carencia de repuestos— de levantar en tiempo y forma la totalidad de los contenedores de la ciudad.

En los últimos años se colocaron 3.000 nuevos contenedores, llegando a ser actualmente casi 10.000.

El sindicato también sostuvo que los depósitos de basura no están siendo lavados y que no hay posibilidad de recoger las podas, que habitualmente son abandonadas junto a los contenedores. A su vez, denunció las "condiciones lamentables" en las que trabajan las ONG afectadas a la limpieza y dijo que hay dependencias municipales que jamás serían habilitadas por la administración si funcionaran en la esfera privada.

"Nosotros venimos desde hace meses advirtiendo por la situación de la flota, diciendo que falta inversión en limpieza y que en algún momento el sistema iba a colapsar", declaró el secretario general de Adeom, Facundo Cladera.

"Para nosotros, es como tener que levantar un muerto cada vez, porque a medida que la ciudad se va ensuciando, cuando las condiciones se estabilizan un poco tenemos que ponernos al día, y eso lleva tiempo", agregó.

En otro orden, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, dijo ayer a El País que el servicio de recolección se encuentra "regularizado" desde la pasada jornada, aunque la "normalización" del mismo demandará algunos días más. Curutchet indicó que se comprarán nuevos camiones —que estarían llegando el año próximo— y otros 3.000 contenedores.

Como diera cuenta El País, el intendente Daniel Martínez removió la semana pasada al gerente de Mantenimiento de la flota de Limpieza, ingeniero Pablo Escalante. En su lugar quedó otro ingeniero: Federico Lluberas, quien fuera director del Servicio de Locomoción de la comuna y últimamente se desempeñara en el sector Mantenimiento del Palacio Municipal.

Contenedores.

El secretario de Finanzas de Adeom, Álvaro Soto, dijo que los problemas en la flota están también vinculados a un aumento en la cantidad de residuos.

"Tenemos que levantar más toneladas de basura con una flota disminuida y con una plantilla de trabajadores que se mantiene igual. En determinado período se pensó que el sistema de contenedores era la panacea para la solución de los problemas de limpieza, y que incluso por esa vía se iba a reducir la plantilla de trabajadores del sector. Se terminó demostrando absolutamente todo lo contrario", indicó. Soto agregó que "el sistema de lavado está casi perimido en la Intendencia, no se realiza".

Otro de los dirigentes de Adeom que concurrió a la Junta, Eduardo Vignolo, señaló que los problemas con la flota están dejando las podas en las calles. "No hay camión o personal para hacer el levante de podas, lo que lleva a que termine al costado del contenedor", indicó.

Clausura.

El secretario de prensa del sindicato, Luis Almeida, dijo que a 17 meses de la muerte del funcionario José Bustabad, ocurrida en la Usina 3 de Limpieza, el sector en el que trabajaba no volvió a ser habilitado. Almeida destacó que el año pasado quedaron $ 17 millones sin ejecutar en el presupuesto de Limpieza, que podrían haber sido utilizados para mejorar las condiciones de seguridad laboral.

"En años anteriores había habido inspecciones del Ministerio de Trabajo que señalaban lo que estaba pasando en ese lugar. Es muy preocupante que ese dinero que estaba disponible no se haya invertido en lo necesario para salvar la vida de ese compañero y evitar que tantos otros se vieran lesionados en el desempeño de sus tareas", indicó.

La flota.

Los dirigentes de Adeom adjudicaron a inversiones mal realizadas y a la falta de previsiones los problemas en la flota de limpieza. Cladera dijo que "los camiones están trabajando muchas horas, no están dados los tiempos para el mantenimiento, y hemos tenido problemas con los repuestos. No sabemos si es que compran mal los camiones, o qué es lo que pasa, pero administración tras administración hemos tenido problema con los repuestos: o no llegan, o no están, o hay que importarlos. En realidad, reparaciones que no son tan complicadas, o que no deberían ser tan complicadas, demoran porque no aparecen los repuestos".

Vignolo agregó que todavía se encuentra operativa la flota de camiones Mercedes Benz que llegó para levantar los primeros contenedores, y que al día de hoy tiene casi 13 años.

"La vida útil de esos camiones era de cinco o seis años, a lo sumo diez. También hay que decir que, a nuestro parecer, no fue una buena compra, primero porque teníamos una flota de Mercedes y repuestos para Mercedes y se compró una flota de Scania. A su vez, de arranque hubo problemas con algunos de esos camiones, y para poder repararlos hubo que parar algunos y empezar a desmantelarlos. Entonces, generalmente nunca tuvimos toda la flota de camiones al día", indicó.

Gral. Flores: corredor es "un desastre"

El dirigente de Adeom Pablo González, quien trabaja como chofer para la Intendencia, dijo que la Intendencia "está deseando no terminar nunca" el corredor General Flores, "porque el día que lo termine y lo tenga que inaugurar, va a ser un desastre".

"A nuestro entender, el corredor general Flores de Belloni para abajo, salvo las palmeras, que están muy lindas, es un gasto desmedido que no tiene nada que ver con una inversión correcta", sentenció el sindicalista.

SABER MÁS DIRIGENTES. Cladera. ONG con contratos "lamentables". Las ONG trabajan en condiciones lamentables: en la mayoría de los casos, los trabajadores no solo no tienen los elementos mínimos para garantizar su seguridad, sino que además no tienen derechos laborales, no se pueden enfermar". Soto. Problemas con seguridad e insalubridad. Hay un sector de trabajadores que realiza su tarea en condiciones de insalubridad permanente (en el vertedero de Felipe Cardoso) y no se han tomado las medidas necesarias para garantizar su salud, e incluso la seguridad de terceros". Almeida. Más de un año de una clausura. Hay $ 17 millones de pesos que no se gastaron en inversión; es preocupante por los problemas de falta de seguridad laboral. El 25 de abril de 2014 falleció un compañero nuestro (en la Usina 3) y la zona sigue todavía clausurada".

Adeom dice que continúa operativa la flota de Mercedes que tiene 13 años.

Camiones sin repuestos que dejan cientos de contenedores en las calles