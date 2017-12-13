Adeom denuncia que la basura tapará la ciudad

LIMPIEZA DE MONTEVIDEO

Falta de mantenimiento de los camiones altera servicios.

Montevideo se tapará de basura si la Intendencia no atiende con prontitud advertencias que ya en el pasado mes de agosto realizó Adeom.

Según lo manifestado ayer en conferencia de prensa convocada por el ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, en los últimos cuatro meses u2014por lo menosu2014 se ha demorado demasiado la reposición de cargos en Limpieza que se perdieron en 2016 y en este año, los camiones sobreexigidos en tres turnos diarios no están recibiendo un adecuado mantenimiento y además hubo una remoción del cargo de un gerente que está afectando la gestión en esa área de servicios.

La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, dijo que a esta situación se llega sin que se haya verificado en el sector limpieza ningún tipo de medidas de fuerza de parte de Adeom, como ser los paros.

"Hoy sabemos que no se está cumpliendo con el servicio, no hay camiones para cumplir con la necesidad y la responsabilidad total es de la Intendencia porque no previó una situación denunciada por los trabajadores. En agosto anunciamos que si la situación se mantenía íbamos nuevamente en diciembre a tener una situación compleja, cuando el caudal de la basura aumenta mucho", sentenció la sindicalista Ripoll.

"Estamos preocupados porque los grandes temas no se discuten con esta administración, las reuniones recaen en discutir temas menores y no en lo que a nosotros nos preocupa, como la calidad del servicio que le estamos prestando a los montevideanos", agregó Ripoll.

La asamblea de Adeom, ante ese estado de cosas se mantiene en alerta y denuncia que el gobierno departamental de Daniel Martínez abusa de decisiones unilaterales al momento de modificar reglamentaciones como las del compromiso de gestión que forman parte del convenio colectivo,

"El 16 de noviembre tuvimos una asamblea general y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. El intendente hace dos meses que no tiene reunión con el gremio. Se sigue privatizando, se aumentan costos con las privatizaciones en todos los servicios. Estamos en una situación crítica y queremos que la gente sepa lo que realmente está sucediendo, más allá de lo que le pueda llegar en fotografía y artículos, como que está todo divino, todo fantástico y que el vínculo de relación y negociación de los trabajadores municipales y este gobierno departamental es el mejor, porque no es así", enfatizó Ripoll.

Necrópolis y vertedero.

","

Otro asunto que preocupa a los sindicalistas es la situación de los trabajadores del servicio fúnebre y necrópolis.

"Están en unas condiciones de trabajo paupérrimas, que no tienen ningún tipo de contención psicológica en la tarea que hacen mientras en estos momentos la administración quiere cambiar su sistema de trabajo para empeorar aún más las condiciones que ya son malas", sostuvo Ripoll.

También preocupa a Adeom el riesgo de los trabajadores que se desempeñan en el vertedero de basura de Felipe Cardoso en donde la semana pasada ocurrió un incendio que generó columnas de humo divisables desde los departamentos vecinos de San José y Canelones.

Aunque hay allí una guardia de Bomberos, los sindicalistas explican que la operativa en la cantera se dificulta y pone en riesgo a los trabajadores mientras perduran focos ígneos en muchos lugares y no se descartan efectos nocivos para la salud porque el metano es peligroso cuando el fuego que genera quema plásticos, como aconteció en el vertedero de Felipe Cardoso.