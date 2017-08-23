Adeom denuncia aumento de asesores en la IMM

Sindicato dice que en dos años se perderán 1.400 puestos de trabajo.

Adeom denunció en la Junta Departamental que el intendente Daniel Martínez y sus principales directores tienen "un montón de asesores" con los cuales está obligada a negociar sin lograr avances; que se están "desmantelando" y "privatizando" servicios completos, y que la administración viola sistemáticamente decretos y leyes laborales. También alertó por la creación de nuevas gerencias y cargos de confianza, y por la pérdida de 1.400 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Adeom concurrió a la Junta Departamental para expresar su visión sobre la Rendición de Cuentas de la IMM correspondiente a 2016 y la proyección presupuestal para 2018.

"No queremos que nos distraigan con asesores que no tienen poder de resolución y que nos piden tiempo para consultar porque no pueden resolver. Queremos discutir sobre gestión. También queremos discutir políticas y propuestas pensando en el Montevideo no solo del mañana, sino de muchos años más hacia delante. Se termina enviando asesores —tienen un montón— y no discutimos sobre políticas con los políticos, que es lo que nos interesa", señaló la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll.

"Lo único que creció en recursos humanos son los cargos de confianza, es así, han crecido muchísimo. No creció ningún otro al nivel de lo que crecieron los cargos de confianza. Todos los directores tienen asesores, algunos más, otros menos, y las discusiones con Adeom se dan con asesores y no con cargos políticos. Antes pasaba que en algún lugar determinado podía haber algún asesor, pero hoy todos los directores tienen asesores", agregó la dirigente sindical.

También observó la creación de otros puestos jerárquicos en el nuevo Presupuesto. "Desconocemos el cargo de la Gerencia para el Servicio de Convivencia Departamental. No sabemos qué es este servicio, desconocemos qué implica. Nos encantaría saber en qué consiste para poder analizar la creación de este cargo", sostuvo.

"Desmantelamiento".

Según Adeom, si se toma en cuenta lo que queda de esta gestión, los próximos dos años se estarían jubilando unas 2.000 personas. "Con la gente que estaría en condiciones de jubilarse y con esta política de tres a uno que se está aplicando —se van tres e ingresa solo uno—, se perderían unos 1.400 puestos de trabajo", alertó Ripoll.

El sindicato señala que esta situación, junto con la "privatización" de funciones, está generando el "desmantelamiento" de varios servicios. "Hay servicios que dejamos de prestarle a la población o que los brindamos de peor manera. Vemos que se terceriza de todas las maneras, y eso encarece la gestión y no asegura que se brinden de mejor manera", indicó la secretaria general de Adeom.

El dirigente Camilo Clavijo detalló algunos casos concretos: "En Desarrollo Social se retiraron 42 funcionarios e ingresaron solo 12. ¿Qué implicó esto? Que la Administración resolviera el cierre de un servicio que se le prestaba a la población de más bajos recursos: el carné de salud para las personas que empezaban su vida laboral bajo un contexto crítico. Por otro lado, en Recursos Financieros se retiraron 25 funcionarios y no ingresó ninguno. Lo que vemos aquí es cómo empiezan a tomar la gestión los pasantes. En lo que tiene que ver con Desarrollo Urbano, se retiraron 24 funcionarios e ingresaron 6".

EL SINDICATO Y LA ADMINISTRACIÓN.

No dan en la tecla".

Adeom sostiene que el 5 de enero de este año acordó con la Administración formar una comisión para el estudio de la insalubridad en Limpieza, comenzando por el sitio de disposición final de residuos, la cual todavía no se ha conformado.

La secretaria general del sindicato, Valeria Ripoll, dijo en la Junta Departamental que los trabajadores están por fuera de los cambios que los afectan directamente.

"Vemos el desfile de diferentes directores en distintos Departamentos, lo que hace que se perjudique la gestión en esos lugares. Un lugar evidente es Limpieza, en el que hemos cambiado tres veces de director de División y dos de Departamento y no damos con la tecla", declaró Ripoll.

Sorpresa por el paro.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, dijo ayer que "le sorprendió la medida" de paro de 24 horas en el sector Limpieza porque existe una permanente vía de diálogo con Adeom.

"El Consejo de Salubridad está instalado desde el año pasado y ya está haciendo los informes. No solo eso; además, la Administración ya convocó a la comisión integral de Limpieza que había sido solicitada. Se convocó y ellos (Adeom) no respondieron. Después vino una respuesta del Ministerio de Trabajo para hacerlo y nosotros nos alegramos. Además, convocamos a una planificación estratégica que estamos desarrollando en este momento y para la cual invitamos a Adeom", dijo Puntigliano.

El sindicato sostiene que Martínez recorta personal pero contrata asesores. Foto: F. Flores

MOMENTO COMPLICADO EN EL RELACIONAMIENTO