Adeom deja de hacer horas extra y la IMM responde cambiando horarios

La Intendencia informó que se tomarán "las medidas necesarias", como cambios de horarios, para asegurar la recolección de residuos en el marco del preconflicto declarado por Adeom.

La Intendencia de Montevideo emitió este miércoles un comunicadosobrela recolección de residuos,tras la decisión tomada por la asamblea de funcionarios de ADEOM de no realizar horas extra en el marco del preconflicto en el que se declararon.

La comuna señaló que se resolvió "modificar el mapa horario de trabajadores del área para que efectivamente se realicen los tres turnos diarios de recolección necesarios" y que "la administración dispone de las potestades desde el punto de vista jurídico para llevar adelante las acciones que estime convenientes para asegurar la limpieza de la ciudad".

Los trabajadores del turno vespertino del Cantón Buceo, que gestiona buena parte de la operativa de los camiones levantacontenedores, resolvieron hace 20 días en asamblea “comenzar a tomar medidas de lucha con el objetivo de concretar una jornada de trabajo que equipare a todos los funcionarios del sector”.

Esto se debe a que la Intendencia convoca a los nuevos funcionarios a trabajar los domingos sin pagarles el complemento que corresponde a quienes desempeñan tareas en jornadas no laborables.

“En el turno vespertino no vamos a trabajar con compañeros que realicen horas extras, o que sean de otro sector”, anticiparon los funcionarios.

Por ese motivo, los funcionarios llevaron a cabo un paro el pasado martes y en asamblea resolvieron declararse en preconflicto.

Contenedores: ayer había 3700 sin levantar. Foto: Marcelo Bonjour

BASURA EN MONTEVIDEO