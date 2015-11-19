Adeom consideró "insuficiente" la propuesta y se declaró en preconflicto

Los trabajadores municipales realizarán paros parciales con reparto de volantes para explicar su situación y no descartan convocar a una suspensión de las actividades durante 24 horas.

El gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom) consideró "insuficiente" la propuesta salarial presentada por la administración de Daniel Martínez por lo que decidieron declararse en preconflicto.

"Insistimos que el salario mínimo municipal sea igual a la media canasta básica y pretendemos un aumento real de salario, que hace muchos años no tenemos. Estamos dispuestos a negociar aumentos salariales que no impliquen una congelación de salarios ni una rebaja salarial", reza el comunicado al que accedió El País.

Por ese motivo, además de declararse en preconflicto, los trabajadores realizarán paros parciales con reparto de volantes para explicar su situación. El primero está previsto para el martes 24 en los Municipios CH y A.

También se citó a un plenario de delegados para el próximo jueves 26, así como "facultar al Consejo Ejecutivo de Adeom a decidir un paro de hasta 24 horas, si así lo considera necesario y llamar a una nueva Asamblea General del gremio para evaluar la marcha de las negociaciones".

Los municipales reclaman determinadas bases para negociar como "ratificar en la bipartita general la salarización de partidas extrasalariales basados en la propuesta de alcanzar la media canasta básica al final del quinquenio, adelantar los plazos de la Presupuestación al año 2016 y continuar con el ingreso de personal", entre otros puntos.

Recolección de basura afectada

A la hora 14:30 de ayer más de 1.000 contenedores de residuos permanecían sin ser vaciados desde el día anterior. El área de limpieza y recolección de residuos es una de las más afectadas por las medidas sindicales. Esto provocó que turnos enteros vieran reducido su tiempo de trabajo.

El sindicato considera que se debe mejorar los vehículos con los que se levanta la basura. "Quieren cambiar el eje de la discusión y los camiones están objetivamente destrozados. La responsabilidad es de la administración, de la de ahora y todas las anteriores. Acá no hay herencia maldita, son todos del mismo pelo y muchos directores han estado en gestiones anteriores", aseveró a El País el sindicalista Pablo González.

Adeom concurre a los acuerdos semanales de la intendente Olivera. Foto: Archivo de El País.

CONFLICTIVIDAD SINDICAL